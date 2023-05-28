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Эвертон - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня пройдет последний матч тура в АПЛ. "Эвертон" принимает "Борнмут". Команде Виталия Миколенко нужны очки, для того, чтобы сохранить прописку в чемпионате. Кто же победит?
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"Эвертон" 15:00 "Борнмут"
АПЛ. 38-й тур
28 мая 2023, 18:30 - Гудисон Парк
Трансляция: канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Евертон - Борнмут дивитися онлайнСмотреть трансляцию
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