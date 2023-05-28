АПЛ. Челси – Ньюкасл 1:1. Конструктивно-старательные хозяева, пассивно-просветленные гости

Команды не были обременены турнирными задачами и, соответственно, необходимостью подолгу задерживаться в центре поля. Первый тайм получился бодрым и, в принципе, плюс-минус даже равным. "Ньюкасл", как известно, не возводит владение в абсолют, в этом поединке гости еще и откровенно ленились, позволяли себе недорабатывать.

Оттого "Челси" до перерыва и контролировал мяч в среднем те же 50% игрового времени, хоть и не особо понимая, как именно нужно распоряжаться снарядом. Порой у хозяев все просто застывали, а Тьяго Силва (на секундочку, лучший игрок команды в сезоне) разводил руками и пасовал назад. В подобном режиме лондонцы раз за разом натыкались на неплохие контратаки "сорок", их, кстати, отлично разгонял Сен-Максимен.

До перерыва команды справедливо обменялись голами. Гордон открыл счет в результате прострела с левого фланга, Энтони почему-то оказался абсолютно один, без опеки защитников (0:1).

Provider ???? Goalscorer pic.twitter.com/Oc2HvcfSfX — Newcastle United FC (@NUFC) May 28, 2023

Тем не менее, "Челси" не выглядел откровенно хуже "Ньюкасла" и цифры на табло сравнял. Энцо на стандарте остроумно выкатил на Стерлинга, англичанин на замахе убрал со своего пути защитника и отправил мяч в направлении дальней штанги. Кто знает, может, Рахим стрелял, может, пытался передачей найти Хавертца – в общем, снаряд от Триппьера пересек линию ворот (1:1).

Под занавес первой половины встречи соперники вновь укололи друг друга. Дважды бил Альмирон: сначала мимо, затем с напрягом для Кепы. "Челси" ответил, "Ньюкаслу" пришлось тушить пожар: Ботман срезал снаряд в ворота, Дубравка в эффектном прыжке достал сферу, защитники справились с добиванием Стерлинга, вынеся мяч с линии.

Во втором тайме на поле был только… "Челси". Да-да, вы правильно прочитали. "Ньюкасл" окончательно бросил играть, отдал хозяевам инициативу и владение. После перерыва "сороки" создали только один по-настоящему опасный момент – юный Майли, вышедший на замену, пальнул в перекладину. Правда, перед этим лондонцы методично напрягали оборону гостей и Дубравку в частности.

Let's find a way into the lead now! ????#CheNew pic.twitter.com/Cx8Zydwllp — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2023

В Холла вселился Де Брюйне, навесы у левого защитника "Челси" получались очень классными. Мадуэке накручивал оппонентов как баранину на шампур. Естественно, в направлении ворот "Ньюкасла" летело очень много ударов: и Мартин выручал, и лондонцы традиционно для себя пороли финалы атак. Также арбитр должен был поставить в ворота "сорок" пенальти. Выстрел Стерлинга принял на себя локоть защитника гостей, однако VAR ничего не подсказал в ухо рефери.

Условные 2:2, на которые мы ставили в анонсе к поединку, смотрелись бы более закономерно. Или, может, даже победа "Челси". В любом случае, матч без большого турнирного значения ("МЮ" выиграл свой поединок и забрал ничего не значащую в АПЛ бронзу) получился интересным для болельщиков команд и любителей футбола в целом. До встречи в следующем сезоне чемпионата Англии на полях сайта UA-Футбол!

АПЛ, 38-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Челси" – "Ньюкасл" 1:1

Голы: Триппьер (27, автогол) – Гордон (9)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Чалоба (Фофана, 46), Силва, Холл – Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 60) – Мадуэке (Пулишич, 88), Галлахер (Ковачич, 70), Стерлинг – Хавертц (Феликс, 60)

"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн, 76) – Гордон (Мерфи, 69), Гимарайнш, Андерсон (Майли, 76) – Альмирон, Исак (Луис, 88), Сен-Максимен (Уилсон, 69)