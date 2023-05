АПЛ. Челси – Ньюкасл 1:1. Конструктивно-старательные хозяева, пассивно-просветленные гости

Команды не были обременены турнирными задачами и, соответственно, необходимостью подолгу задерживаться в центре поля. Первый тайм получился бодрым и, в принципе, плюс-минус даже равным. "Ньюкасл", как известно, не возводит владение в абсолют, в этом поединке гости еще и откровенно ленились, позволяли себе недорабатывать.

Оттого "Челси" до перерыва и контролировал мяч в среднем те же 50% игрового времени, хоть и не особо понимая, как именно нужно распоряжаться снарядом. Порой у хозяев все просто застывали, а Тьяго Силва (на секундочку, лучший игрок команды в сезоне) разводил руками и пасовал назад. В подобном режиме лондонцы раз за разом натыкались на неплохие контратаки "сорок", их, кстати, отлично разгонял Сен-Максимен.

До перерыва команды справедливо обменялись голами. Гордон открыл счет в результате прострела с левого фланга, Энтони почему-то оказался абсолютно один, без опеки защитников (0:1).

Тем не менее, "Челси" не выглядел откровенно хуже "Ньюкасла" и цифры на табло сравнял. Энцо на стандарте остроумно выкатил на Стерлинга, англичанин на замахе убрал со своего пути защитника и отправил мяч в направлении дальней штанги. Кто знает, может, Рахим стрелял, может, пытался передачей найти Хавертца – в общем, снаряд от Триппьера пересек линию ворот (1:1).

Ten until the break. ???? #CheNew pic.twitter.com/MILjS24kDx

Под занавес первой половины встречи соперники вновь укололи друг друга. Дважды бил Альмирон: сначала мимо, затем с напрягом для Кепы. "Челси" ответил, "Ньюкаслу" пришлось тушить пожар: Ботман срезал снаряд в ворота, Дубравка в эффектном прыжке достал сферу, защитники справились с добиванием Стерлинга, вынеся мяч с линии.

Во втором тайме на поле был только… "Челси". Да-да, вы правильно прочитали. "Ньюкасл" окончательно бросил играть, отдал хозяевам инициативу и владение. После перерыва "сороки" создали только один по-настоящему опасный момент – юный Майли, вышедший на замену, пальнул в перекладину. Правда, перед этим лондонцы методично напрягали оборону гостей и Дубравку в частности.

Let's find a way into the lead now! ????#CheNew pic.twitter.com/Cx8Zydwllp