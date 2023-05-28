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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1. Бронза для тен Хага

Англия
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“Манкунианцы” одержали волевую победу

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1. Бронза для тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 38-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Фулхэм" приехал в гости к МЮ вообще без турнирной мотивации. Однако когда ты играешь на "Олд Траффорд", она приходит сама собой. Оба тренера выпустили на матч практически сильнейшие составы, произведя лишь точечные замены. Тен Хаг их сделал больше – готовится к поединку с “Манчестер Сити” в финале Кубка Англии.

На старте встречи команды обменялись моментами. Более острым оказался удар Рашфорда, который со стандарта с метров 25 пробил, однако Лено перевел мяч в перекладину. "Фулхэм" ответил жестче. На 19-й минуте гостям удалось реализовать угловой: Тете замкнул подачу Виллиана.

Инициатива переходила от команды к команде. После забитого "Фулхэм" не остановился и побежал атаковать еще. Гостям удалось заработать пенальти: Каземиро сфолил в своей штрафной. Но Митрович стал антигероем этого момента. Он слишком намудрил при выполнении удара с точки – де Хеа благодаря реакции потянул пенальти.

После этого МЮ погнал вперед. Дважды хорошие шансы были у Гарначо, в одном из моментов он даже попал в перекладину. Однако на 39-й минуте отличился тот, кто от начала матча слился с полем. Санчо оказался в правильном месте в правильное время и расстрелял ворота Лено.

После перерыва "манкунианцы" вышли с желанием забить второй. Сначала шанс был у Рашфорда, а на 55-й минуте Фернандешу все же удалось вывести хозяев вперед. Фред разрезал всю оборону гостей и вывел португальца на свидание с голкипером. Бруну не ошибся.

Конец матча показался веселым. Де Хеа не дал забить своему бывшему одноклубнику Джеймсу. Завершил парад неиспользованных моментов Вегхорст, не попавший в пустые ворота.

Бронза в активе тен Хага. Если до "Арсенала" и "Манчестер Сити" пока далеко, то борьбу за медали у "Ньюкасла" подопечным нидерландца выиграть удалось. Впереди МЮ ожидает последний матч сезона: 3 июня они встретятся с теми же "горожанами" в финальном поединке Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Санчо 39, Фернандеш 55 – Тете 19

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Магуайр, Линделоф, Маласия – Каземиро (Мактоминей 67), Фред (Эриксен 66) – Гарначо (Марсьяль 67), Фернандеш (Пельистри 84), Санчо – Рашфорд (Вегхорст 77)

Фулхэм: Лено – Тете, Адарабио, Диоп, Робинсон – Лукич (Г. Рид 66), Пальинья – Уилсон (Соломон 66), Кейрни (Джеймс 80), Виллиан – Митрович (Карлос Винисиус 80)

Нереализованный пенальти: Митрович 25 (голкипер)

Предупреждения: Мактоминей 87 – Пальинья 51, Митрович 78

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Марку Силва Эрик тен Хаг
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