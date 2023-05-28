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АПЛ. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0. Победа, которой недостаточно
Первое поражение "горожан" после завоевания титула чемпиона сезона 22/23
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 38-й тур
"Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Джон Брукс
"Брентфорд" – "Манчестер Сити"1:0
Гол: Пиннок 86
Брентфорд: Рая – Хики (Дасилва 70), Занка, Пиннок, Ми, Генри – Дамсгорд (Шаде 70), Оньека (Баптист 82), Янельт – Мбемо (Годдос 90), Висса (Рерслев Расмуссен 89)
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аке (Чарльз 63), Ляпорт – Льюис, Филлипс, Гомес – Фоден – Марез, Альварес, Палмер
Предупреждения: Висса 57, Франк 58 (за пределами поля), Дамсгорд 66, Янельт 77 – Льюис 85
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