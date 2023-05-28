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Итоги АПЛ. Эвертон Миколенко сохраняет прописку. Лестер вылетает, а Астон Вилла идет в еврокубки

Англия
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Итоговые места в чемпионате Англии сезона 2022/23

Итоги АПЛ. Эвертон Миколенко сохраняет прописку. Лестер вылетает, а Астон Вилла идет в еврокубки

Premier League Twitter

Новина українською

Сегодня, 28 мая, прошли матчи заключительного тура АПЛ сезона 2022/23. Окончательно определились команды, которые сыграют в еврокубках в следующем сезоне и коллективы, которые приступят к следующей кампании в Чемпионшипе.

По итогам сезона 2022/23 чемпионата Англии, путевку в Лигу чемпионов завоевали: "Манчестер Сити", лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". В свою очередь, Английскую Премьер-лигу на групповом этапе Лиги Европы будут представлять "Ливерпуль" и "Брайтон" Роберто Де Дзерби. А путевку в квалификацию в Лигу Конференции получила "Астон Вилла" Унаи Эмери.

Абсолютным аутсайдером первенства в этом сезоне оказался Саутгемптон. Кроме "святых" АПЛ по итогам сезона покидают "Лидс" и "Лестер", который еще в 2016 году становился чемпионом Англии.

Что касается "Эвертона", то "ириски" сумела минимально переиграть "Борнмут" в последнем туре и сохранить прописку в элитном дивизионе. Виталий Миколенко не участвовал в этой игре – украинец был вне заявки. Другой украинский защитник – Илья Забарный, вышел в стартовом составе "вишневых" и провел на поле все 90 минут.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Лестер Сити Брайтон
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
28.05.2023 в 21:00
Всі українці залишилися в АПЛ, норм. Ще б Ярмолюка підтягнули до основи і Матвієнко в Брайтон і норм було б
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