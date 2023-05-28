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Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1. Бронза красных дьяволов. Видео обзор матча

Англия
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"МЮ" на красивой ноте завершает сезон

Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1. Бронза красных дьяволов. Видео обзор матча

Twitter Manchester United

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В рамках заключительного тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Фулхэм". Первыми счет во встрече открыли "дачники". Однако после этого "красные дьяволы", усилиями Санчо и Фернандеша, сначала установили паритет на табло, а позже принесли победу. По итогам сезона команда Эрика тен Хага завоевывает бронзу первенства и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В свою очередь, "Фулхэм" занял 10-е место.

Английская Премьер-лига, 38-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Санчо 39, Фернандеш 55 – Тете 19

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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