Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1. Бронза красных дьяволов. Видео обзор матча

В рамках заключительного тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Фулхэм". Первыми счет во встрече открыли "дачники". Однако после этого "красные дьяволы", усилиями Санчо и Фернандеша, сначала установили паритет на табло, а позже принесли победу. По итогам сезона команда Эрика тен Хага завоевывает бронзу первенства и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В свою очередь, "Фулхэм" занял 10-е место.

Английская Премьер-лига, 38-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм" 2:1

Голы: Санчо 39, Фернандеш 55 – Тете 19