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Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1. Бронза красных дьяволов. Видео обзор матча
"МЮ" на красивой ноте завершает сезон
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В рамках заключительного тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл "Фулхэм". Первыми счет во встрече открыли "дачники". Однако после этого "красные дьяволы", усилиями Санчо и Фернандеша, сначала установили паритет на табло, а позже принесли победу. По итогам сезона команда Эрика тен Хага завоевывает бронзу первенства и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. В свою очередь, "Фулхэм" занял 10-е место.
Английская Премьер-лига, 38-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Голы: Санчо 39, Фернандеш 55 – Тете 19
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