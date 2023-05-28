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Саутгемптон - Ливерпуль 4:4. Шоу без турнирных задач. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Святые" - в Чемпионшип, "мерсисайдцы" - в Лигу Европы

Саутгемптон - Ливерпуль 4:4. Шоу без турнирных задач. Обзор матча и видео голов

Twitter Liverpool FC

Новина українською

В рамках заключительного тура АПЛ "Саутгемптон" и "Ливерпуль" показали голевое шоу. Обе команды уже не решали турнирные задачи: "святые" являются абсолютным аутсайдером сезона 2022/23 и начнут следующую кампанию в Чемпионшипе, а "мерсисайдцы" Юргена Клоппа заняли 5-е место и будут играть в Лиге Европы. Коллективы по ходу поединка на обоих забили сразу восемь мячей и разошлись миром.

Чемпионат Англии, 38-й тур

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Ливерпуль” 4:4

Голы: Уорд-Прауз 19, Сулемана 28, Сулемана 47, Адам Армстронг 64 – Жота 10, Фирмино 14, Гакпо 72, Жота 73

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В статье: Ливерпуль "Саутгемптон"
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