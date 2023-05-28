Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон - Ливерпуль 4:4. Шоу без турнирных задач. Обзор матча и видео голов
"Святые" - в Чемпионшип, "мерсисайдцы" - в Лигу Европы
Twitter Liverpool FC
В рамках заключительного тура АПЛ "Саутгемптон" и "Ливерпуль" показали голевое шоу. Обе команды уже не решали турнирные задачи: "святые" являются абсолютным аутсайдером сезона 2022/23 и начнут следующую кампанию в Чемпионшипе, а "мерсисайдцы" Юргена Клоппа заняли 5-е место и будут играть в Лиге Европы. Коллективы по ходу поединка на обоих забили сразу восемь мячей и разошлись миром.
Чемпионат Англии, 38-й тур
Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
Голы: Уорд-Прауз 19, Сулемана 28, Сулемана 47, Адам Армстронг 64 – Жота 10, Фирмино 14, Гакпо 72, Жота 73
Популярное сейчас
- ВИДЕО эпизода, в котором игрок Днепра-1 разбил брови Ракицкому
- Вратарь ПСЖ упал с лошади и получил удар копытом в шею: игрок находится в тяжелом состоянии
- Громов: Почему я и Кулач есть в "черном" списке правительства, но нет украинцев, которые зимой перешли в клубы АПЛ?
- "Он такой тяжелый и тугой с мячом". Экс-капитан МЮ – про Мудрика
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
Новости по теме
- 01:51 Прогнозы на футбол Есть одна интрига. Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.05.23
- 01:50 Прогнозы на футбол Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023
- 00:39 Прогнозы на футбол Путь к медалям. Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.05.23