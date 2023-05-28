30 голов Кейна. Лидс - Тоттенхэм 1:4. Обзор матча и видео голов

Сегодня в рамках последнего тура АПЛ "Лидс" принимал "Тоттенхэм". Хозяева вылетели в Чемпионшип, а гости не смогли попасть в еврокубки.

Матч начался с быстрого гола от Кейна. Настоящая голевая феерия началась во втором тайме. На 47 забил Порро. Затем "Лидс" сумел отыграть один мяч на 67. Через две минуты Кейн сделал дубль. Это был его 30 мяч в этом сезоне в АПЛ. Финальным аккордом стал гол Моуры на 90+5.

По итогам сезона "Лидс" отправился в Чемпионшину. За 38 туров команда заработала 31 балл, заняв 19 место в таблице.

"Шпоры" не смогли попасть в еврокубки, несмотря на усилия своего бомбардира. Они заняли 8 позицию с 60-ю очками.

Чемпионат Англии, 38-й тур

Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" - "Тоттенхэм" 1:4

Голы: Харрисон 67 - Кейн 2, Порро 47, Кейн 69, Моура 90+5