Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
30 голов Кейна. Лидс - Тоттенхэм 1:4. Обзор матча и видео голов
Лидс - Тоттенхэм ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com
Сегодня в рамках последнего тура АПЛ "Лидс" принимал "Тоттенхэм". Хозяева вылетели в Чемпионшип, а гости не смогли попасть в еврокубки.
Матч начался с быстрого гола от Кейна. Настоящая голевая феерия началась во втором тайме. На 47 забил Порро. Затем "Лидс" сумел отыграть один мяч на 67. Через две минуты Кейн сделал дубль. Это был его 30 мяч в этом сезоне в АПЛ. Финальным аккордом стал гол Моуры на 90+5.
По итогам сезона "Лидс" отправился в Чемпионшину. За 38 туров команда заработала 31 балл, заняв 19 место в таблице.
"Шпоры" не смогли попасть в еврокубки, несмотря на усилия своего бомбардира. Они заняли 8 позицию с 60-ю очками.
Чемпионат Англии, 38-й тур
Лидс, "Элланд Роуд"
Голы: Харрисон 67 - Кейн 2, Порро 47, Кейн 69, Моура 90+5
Популярное сейчас
- Вратарь ПСЖ упал с лошади и получил удар копытом в шею: игрок находится в тяжелом состоянии
- Шахтер - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Громов: Почему я и Кулач есть в "черном" списке правительства, но нет украинцев, которые зимой перешли в клубы АПЛ?
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО