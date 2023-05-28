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Спасение ирисок. Эвертон - Борнмут 1:0. Обзор матча и видео гола
Виталий Миколенко не попал в заявку "синих" на эту игру
Twitter Everton
В заключительном туре АПЛ сезона 2022/23 "Эвертон" на своем поле минимально обыграл "Борнмут". Благодаря этой победе "ириски" сохранили прописку в высшем английском дивизионе на следующий сезон. В стартовом составе "вишневых" на эту игру вышел Илья Забарный - в итоге воспитанник киевского "Динамо" отыграл все 90 минут. В свою очередь другой украинец - Виталий Миколенко, не попал в заявку хозяев поля на эту встречу.
Чемпионат Англии, 38-й тур
Ливерпуль, “Гудисон Парк”
Гол: Дукуре 57
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