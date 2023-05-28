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Для прописки победы было не достаточно. Лестер - Вест Хэм 2:1. Обзор матча и видео голов
Лестер - Вест Хэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: twitter.com
В рамках финального тура "Лестер" провел встречу с "Вест Хэмом". Матч закончился со счетом 2:1. Даже победа в последнем туре не позволила "лисам" остаться в АПЛ.
Для нужного результата команде не только надо было побеждать, но и надеяться на то, что "Эвертон" не одолеет соперника в своем матче. Но "ириски" выиграли и не позволили подопечным Дина Смита остаться в элите.
"Лестер" закончил сезон на 18 месте набрав 34 балла.
"Вест Хэм" получил 14 строчку. За 38 туров команда заработала 40 очков.
Чемпионат Англии, 38-й тур
Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"
Голы: Барнс 34, Фас 62 - Форнальс 79
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