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Для прописки победы было не достаточно. Лестер - Вест Хэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Лестер - Вест Хэм ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Для прописки победы было не достаточно. Лестер - Вест Хэм 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

В рамках финального тура "Лестер" провел встречу с "Вест Хэмом". Матч закончился со счетом 2:1. Даже победа в последнем туре не позволила "лисам" остаться в АПЛ.

Для нужного результата команде не только надо было побеждать, но и надеяться на то, что "Эвертон" не одолеет соперника в своем матче. Но "ириски" выиграли и не позволили подопечным Дина Смита остаться в элите.

"Лестер" закончил сезон на 18 месте набрав 34 балла.

"Вест Хэм" получил 14 строчку. За 38 туров команда заработала 40 очков.

Чемпионат Англии, 38-й тур

Лестер, "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" - "Вест Хэм" 2:1

Голы: Барнс 34, Фас 62 - Форнальс 79

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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