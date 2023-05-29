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Де Хеа получил золотую перчатку по итогам сезона 22/23 в АПЛ

Англия
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Голкипер заработал награду за надежность в воротах

Де Хеа получил золотую перчатку по итогам сезона 22/23 в АПЛ

Фото: twitter.com

Новина українською

Сегодня команды сыграли последний тур Премьер лиги. АПЛ завершилась и по ее итогам Давид де Хеа получил награду лучшего голкипера сезона.

У испанца 17 клиншитов за 38 туров. В общем голкипер провел в АПЛ 415 матчей в которых провел 147 без пропущенных голов. Де Хеа 225 раз выигрывал в футболке "Юнайтед".

В следующем сезоне "красные дьяволы" будут выступать в Лиге Чемпионов. В этом розыгрыше АПЛ команда заняла третью строчку. За 38 матчей клуб заработал 75 очков. Подопечные тен Хага забили 58 мячей и пропустили 43. Разница составила 15.

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
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