Де Брюйне в четвертый раз стал лучшим ассистентом АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал лучшим ассистентом Английской Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23. Бельгиец отметился 16 результативными передачами.

Де Брюйне - первый игрок в истории чемпионата Англии, ставший лучшим ассистентом в четырех разных сезонах. Он становился лучшим в сезонах-2016/17 (18 ассистов), 2017/18 (16) и 2019/20 (20).

По три раза лучшими ассистентами АПЛ становились Франсеск Фабрегас, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард.

Кевин выступает за "Сити" с 2015 года. В текущей кампании хавбек принял участие в 47 матчах "горожан" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

???? Here to assist you…@KevinDeBruyne wins the @Castrol Playmaker award for 2022/23! pic.twitter.com/XMeYsNmozw