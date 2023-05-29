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Де Брюйне в четвертый раз стал лучшим ассистентом АПЛ
Исторический рекорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал лучшим ассистентом Английской Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23. Бельгиец отметился 16 результативными передачами.
Де Брюйне - первый игрок в истории чемпионата Англии, ставший лучшим ассистентом в четырех разных сезонах. Он становился лучшим в сезонах-2016/17 (18 ассистов), 2017/18 (16) и 2019/20 (20).
По три раза лучшими ассистентами АПЛ становились Франсеск Фабрегас, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард.
Кевин выступает за "Сити" с 2015 года. В текущей кампании хавбек принял участие в 47 матчах "горожан" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.
???? Here to assist you…@KevinDeBruyne wins the @Castrol Playmaker award for 2022/23! pic.twitter.com/XMeYsNmozw— Premier League (@premierleague) May 28, 2023
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