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Де Брюйне в четвертый раз стал лучшим ассистентом АПЛ

Англия
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Исторический рекорд

Де Брюйне в четвертый раз стал лучшим ассистентом АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне стал лучшим ассистентом Английской Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23. Бельгиец отметился 16 результативными передачами.

Де Брюйне - первый игрок в истории чемпионата Англии, ставший лучшим ассистентом в четырех разных сезонах. Он становился лучшим в сезонах-2016/17 (18 ассистов), 2017/18 (16) и 2019/20 (20).

По три раза лучшими ассистентами АПЛ становились Франсеск Фабрегас, Дэвид Бекхэм и Фрэнк Лэмпард.

Кевин выступает за "Сити" с 2015 года. В текущей кампании хавбек принял участие в 47 матчах "горожан" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
Squawka

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