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Объявление о подписании контракта Почеттино с Челси - дело нескольких часов
Сможет привести Лондонцев в порядок?
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Челси" в ближайшие часы объявит о подписании контракта с Маурисио Почеттино, сообщает Фабрицио Романо. Клуб не делал посты в официальном твиттере уже 9 часов.
Возможно, затишье связано с завершением провального сезона. Тем не менее, обычно клуб не делал таких больших пауз в постах. Последняя публикация – Тиагу Силвы о завершении сезона.
Клуб подпишет контракт с Почеттино до лета 2026-го.
Вчера "Челси" сыграл заключительный матч сезона против "Ньюкасла". Команды сыграли в ничью 1:1. "Синие" завершили сезон на 12-м месте.
Told Chelsea announcement to unveil Mauricio Pochettino as new head coach is now imminent, matter of hours. ????⏳ #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023
Pochettino signed a contract valid from July 1 — and it will be until June 2026. pic.twitter.com/L2165dIMIp
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