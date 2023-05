Объявление о подписании контракта Почеттино с Челси - дело нескольких часов

"Челси" в ближайшие часы объявит о подписании контракта с Маурисио Почеттино, сообщает Фабрицио Романо. Клуб не делал посты в официальном твиттере уже 9 часов.

Возможно, затишье связано с завершением провального сезона. Тем не менее, обычно клуб не делал таких больших пауз в постах. Последняя публикация – Тиагу Силвы о завершении сезона.

Клуб подпишет контракт с Почеттино до лета 2026-го.

Вчера "Челси" сыграл заключительный матч сезона против "Ньюкасла". Команды сыграли в ничью 1:1. "Синие" завершили сезон на 12-м месте.

