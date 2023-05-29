Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Маурисио Почеттино – новый главный тренер Челси
Контракт на 2 года
Фото: chelseafc.com
"Челси" назначил Маурисио Почеттино на пост главного тренера первой команды. Стороны подписали контракт на 2 года.
Ранее сообщалось, что контракт будет на 3 года, но схема сделки оказалась другой. У клуба будет опция продления сделки ещё на год (к имеющимся 2 годам), если руководство будут устраивать результаты и показатели.
"Спортивная команда провела кропотливый и продуманный процесс, которым Правление гордится. Мы рады, что Маурисио присоединится к "Челси". Маурисио – тренер мирового уровня с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждем его на борту", – говорится в заявлении правления клуба.
Последний клуб, который тренировал Маурисио – "ПСЖ". Стороны расстались летом 2022-го. Маурисио за полтора сезона с "парижанами" завоевал Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.
Ярчайший отрезок карьеры аргентинского специалиста – "Тоттенхэм". Менеджер вывел "шпор" в финал Лиги чемпионов в 2019-м, где уступил "Ливерпулю" (0:2).
Популярное сейчас
- Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе
- Шахтер - чемпион, спасение Миколенко, переговоры Маркевича. Главные новости за 28 мая
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО