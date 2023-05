Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать

Лондонский " Арсенал " поздравил с днем рождения россиянина Андрея Аршавина, который раньше выступал за команду.

Впрочем, через некоторое время лондонский клуб удалил твит.

Тем не менее, на это сообщение отреагировали львовские "Карпат", в Твиттере опубликовав следующее сообщение.

28 may: russian army attacked Zhytomyr region, home region of Alex Zinchenko, by a missile strike



29 may: Arsenal send greetings to russian player andrey arshavin



How Zinchenko and all Ukrainians must feel about it, @Arsenal?#RussiaIsATerroristState https://t.co/yfuZPO4wga