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Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать

Англия
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Канониры словили кучу хейта

Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" поздравил с днем рождения россиянина Андрея Аршавина, который раньше выступал за команду.

"Желаем прекрасного дня, Андрей", - написал в Твиттере клуб, при этом опубликовав видео его покера в матче с "Ливерпулем" (4:4).

Впрочем, через некоторое время лондонский клуб удалил твит.

Тем не менее, на это сообщение отреагировали львовские "Карпат", в Твиттере опубликовав следующее сообщение.

"28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко.

29 мая: "Арсенал" поздравляет российского игрока Андрея Аршавина.

Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, "Арсенал"? – говорится в сообщении львовского клуба.

Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать - изображение 1
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В статье: Андрей Аршавин Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Карпаты (Львов)
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