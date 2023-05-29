Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать
Канониры словили кучу хейта
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "
"Желаем прекрасного дня, Андрей", - написал в Твиттере клуб, при этом опубликовав видео его покера в матче с "Ливерпулем" (4:4).
Впрочем, через некоторое время лондонский клуб удалил твит.
Тем не менее, на это сообщение отреагировали львовские "Карпат", в Твиттере опубликовав следующее сообщение.
"28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко.
29 мая: "Арсенал" поздравляет российского игрока Андрея Аршавина.
Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, "Арсенал"? – говорится в сообщении львовского клуба.
28 may: russian army attacked Zhytomyr region, home region of Alex Zinchenko, by a missile strike— ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) May 29, 2023
29 may: Arsenal send greetings to russian player andrey arshavin
How Zinchenko and all Ukrainians must feel about it, @Arsenal?#RussiaIsATerroristState https://t.co/yfuZPO4wga
Популярное сейчас
- Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Стадион Кенилворт Роуд - изюминка Лутона и шок для Премьер-лиги
- Игрок Днепра-1 – о драке в матче с Шахтером: Такого не должно быть в футболе
- Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО