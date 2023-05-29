Арсенал поздравил Аршавина с днем рождения, но затем удалил твит. Карпаты успели отреагировать

Лондонский " Арсенал " поздравил с днем рождения россиянина Андрея Аршавина, который раньше выступал за команду.

"Желаем прекрасного дня, Андрей", - написал в Твиттере клуб, при этом опубликовав видео его покера в матче с "Ливерпулем" (4:4).

Впрочем, через некоторое время лондонский клуб удалил твит.

Тем не менее, на это сообщение отреагировали львовские "Карпат", в Твиттере опубликовав следующее сообщение.

"28 мая: российская армия нанесла ракетный удар по Житомирской области, где родился Александр Зинченко. 29 мая: "Арсенал" поздравляет российского игрока Андрея Аршавина. Как к этому должен относиться Зинченко и все украинцы, "Арсенал"? – говорится в сообщении львовского клуба.