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Никто в составе МЮ с сезона-03/04 не сделал больше голевых моментов, чем Бруну в этой кампании

Англия
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119 моментов для себя и своих партнеров

Никто в составе МЮ с сезона-03/04 не сделал больше голевых моментов, чем Бруну в этой кампании

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Бруну Фернандеш создал 119 голевых возможностей в этом сезоне. Это лучший результат среди игроков "Манчестер Юнайтед" с сезона-03/04.

В этом сезоне Бруну провел за "МЮ" 58 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Это не самый результативный сезон плеймейкера в составе "МЮ". В первом подноценном сезоне после перехода (сезон-20/21) полузащитник забил 28 голов и отдал 17 результативных передач во всех турнирах.

Бруну пришел в клуб в январе 2019-го. С тех пор он стал ключевым игроком команды, провел 184 поединка, забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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