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Никто в составе МЮ с сезона-03/04 не сделал больше голевых моментов, чем Бруну в этой кампании
119 моментов для себя и своих партнеров
Фото: twitter.com/ManUtd
Бруну Фернандеш создал 119 голевых возможностей в этом сезоне. Это лучший результат среди игроков "Манчестер Юнайтед" с сезона-03/04.
В этом сезоне Бруну провел за "МЮ" 58 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.
Это не самый результативный сезон плеймейкера в составе "МЮ". В первом подноценном сезоне после перехода (сезон-20/21) полузащитник забил 28 голов и отдал 17 результативных передач во всех турнирах.
Бруну пришел в клуб в январе 2019-го. С тех пор он стал ключевым игроком команды, провел 184 поединка, забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.
119 - Bruno Fernandes created 119 chances in the Premier League this season, the highest on record (since 2003-04) by a @ManUtd player in a single campaign. Noise. pic.twitter.com/WIuInMx58n— OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2023
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