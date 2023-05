Никто в составе МЮ с сезона-03/04 не сделал больше голевых моментов, чем Бруну в этой кампании

Бруну Фернандеш создал 119 голевых возможностей в этом сезоне. Это лучший результат среди игроков "Манчестер Юнайтед" с сезона-03/04.

В этом сезоне Бруну провел за "МЮ" 58 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

Это не самый результативный сезон плеймейкера в составе "МЮ". В первом подноценном сезоне после перехода (сезон-20/21) полузащитник забил 28 голов и отдал 17 результативных передач во всех турнирах.

Бруну пришел в клуб в январе 2019-го. С тех пор он стал ключевым игроком команды, провел 184 поединка, забил 63 гола и отдал 54 результативные передачи.

119 - Bruno Fernandes created 119 chances in the Premier League this season, the highest on record (since 2003-04) by a @ManUtd player in a single campaign. Noise. pic.twitter.com/WIuInMx58n