Гвардиола лично звонил Неймару. Игрок может покинуть ПСЖ летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола лично связывался с Неймаром. Он хотел узнать как игрок себя чувствует.

При этом отмечается, что переход Неймара в "Сити" маловероятен.

Напомним, что недавно у дома Неймара прошел протест ультрас, которые требовали игрока покинуть клуб. Позже сообщалось, что футболист точно покинет клуб этим летом и руководство "ПСЖ" на него не рассчитывает.

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В этом сезоне Неймар провел 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход бразильца в 70 миллионов евро.