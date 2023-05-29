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Гвардиола лично звонил Неймару. Игрок может покинуть ПСЖ летом
Переход маловероятен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола лично связывался с Неймаром. Он хотел узнать как игрок себя чувствует.
При этом отмечается, что переход Неймара в "Сити" маловероятен.
Напомним, что недавно у дома Неймара прошел протест ультрас, которые требовали игрока покинуть клуб. Позже сообщалось, что футболист точно покинет клуб этим летом и руководство "ПСЖ" на него не рассчитывает.
В этом сезоне Неймар провел 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход бразильца в 70 миллионов евро.
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