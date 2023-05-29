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Очередная невероятная развязка от Шеффилд Уэнсдей. Они вышли в чемпионшип

Англия
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Вернулись спустя 2 сезона

Очередная невероятная развязка от Шеффилд Уэнсдей. Они вышли в чемпионшип

Фото: https://twitter.com/swfc

Новина українською

"Шеффилд Уэнсдей" обыграл в финале плей-офф Первой лиги Англии "Барнсли" и вышел в чемпионшип. Победный гол был забит на 120+3 минуте встречи.

Отличился 29-летний Джош Виндасс.

Ранее "Шеффилд" уже прославился тем, что сделал камбэк с 0:4 в полуфинале плей-офф. Первый матч "Уэнсдей" уступил "Питерборо" 0:4, а во второй встрече сравнял счет на 90+8 добавленной минуте. При этом в овертаймах "Шеффилд" пропустил, но вновь забил на 112-ой. Команда прошла дальше по пенальти.

"Шеффилд" занял 3-е место в регулярном чемпионате Первой лиги Англии – это третий по уровню дивизион в стране. Первые два места выходят в чемпионшип напрямую, а с 3-го по 6-е играют плей-офф.

Команда не играла в чемпионшипе с 2021-го.

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В статье: Шеффилд Уэнсдей Чемпионшип
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