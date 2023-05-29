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Очередная невероятная развязка от Шеффилд Уэнсдей. Они вышли в чемпионшип
Вернулись спустя 2 сезона
Фото: https://twitter.com/swfc
"Шеффилд Уэнсдей" обыграл в финале плей-офф Первой лиги Англии "Барнсли" и вышел в чемпионшип. Победный гол был забит на 120+3 минуте встречи.
Отличился 29-летний Джош Виндасс.
Ранее "Шеффилд" уже прославился тем, что сделал камбэк с 0:4 в полуфинале плей-офф. Первый матч "Уэнсдей" уступил "Питерборо" 0:4, а во второй встрече сравнял счет на 90+8 добавленной минуте. При этом в овертаймах "Шеффилд" пропустил, но вновь забил на 112-ой. Команда прошла дальше по пенальти.
"Шеффилд" занял 3-е место в регулярном чемпионате Первой лиги Англии – это третий по уровню дивизион в стране. Первые два места выходят в чемпионшип напрямую, а с 3-го по 6-е играют плей-офф.
Команда не играла в чемпионшипе с 2021-го.
UNBELIEVABLE ???? pic.twitter.com/KGbBE5XVzi— Sheffield Wednesday (@swfc) May 29, 2023
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