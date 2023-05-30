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"Он тренер-победитель". Руководство Челси пояснило выбор Почеттино новым главным тренером
У Мудрика будет новый главный тренер
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивные директора лондонского "Челси" Лоренс Стюарт и Пол Уинстэнли, а также владелец клуба Тодд Боули прокомментировали решение
"Опыт Маурисио, его мастерство, лидерские качества и характер помогут "Челси" по мере нашего движения вперёд. Он тренер-победитель, который работал на самом высоком уровне во многих лигах. Его дух, тактический подход и стремление к развитию — всё это сделало его идеальным кандидатом", — объяснили назначение Почеттино Стюарт и Уинстэнли.
"Спортивная команда провела усердную работу, которой гордится правление. Мы рады, что Маурисио присоединится к "Челси". Он — тренер мирового класса с выдающимся послужным списком. Мы все с нетерпением ждём его прихода", — сказал Боули пресс-службе "Челси".
Напомним, что Почеттино приступит к работе с "Челси" 1 июля этого года. Контракт со специалистом подписан на два года.
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