Символ Ливерпуля. Сегодня отмечает День рождения Стивен Джеррард

Стивен Джордж Джеррард родился 30 мая 1980 года в Уистоне (Мерсисайд). Бывший английский полузащитник, сегодня – футбольный тренер. Большую часть клубной карьеры провел в "Ливерпуле". С 8 лет воспитывался в академии мерсисайдцев, в 1998 году он дебютировал в основном составе, в 2000-м стал игроком основы, а еще через три года – капитаном "красных".

За всю карьеру на "Энфилде" Джеррард выиграл два Кубка Англии, три Кубка Футбольной лиги, два Суперкубка Англии, также по разу побеждал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА и дважды выигрывал Суперкубок Европы. В 2015-м хавбек переехал в MLS, где два сезона защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", после чего повесил бутсы на гвоздь.

За сборную Стивен дебютировал в 2000 году. Джеррард – участник трех чемпионатов Европы и чемпионатов мира. На Мундиале 2006 года он стал лучшим бомбардиром команды с двумя голами. На ЧМ-2010 и ЕВРО-2012 был капитаном "трех львов".

После завершения карьеры футболиста стал менеджером. Тренировал молодежку "Ливерпуля", "Рейнджерс" (выиграл с шотландцами золото чемпионата) и "Астон Виллу".