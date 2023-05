Символ Ливерпуля. Сегодня отмечает День рождения Стивен Джеррард

Стивен Джордж Джеррард родился 30 мая 1980 года в Уистоне (Мерсисайд). Бывший английский полузащитник, сегодня – футбольный тренер. Большую часть клубной карьеры провел в "Ливерпуле". С 8 лет воспитывался в академии мерсисайдцев, в 1998 году он дебютировал в основном составе, в 2000-м стал игроком основы, а еще через три года – капитаном "красных".

За всю карьеру на "Энфилде" Джеррард выиграл два Кубка Англии, три Кубка Футбольной лиги, два Суперкубка Англии, также по разу побеждал в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА и дважды выигрывал Суперкубок Европы. В 2015-м хавбек переехал в MLS, где два сезона защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси", после чего повесил бутсы на гвоздь.

За сборную Стивен дебютировал в 2000 году. Джеррард – участник трех чемпионатов Европы и чемпионатов мира. На Мундиале 2006 года он стал лучшим бомбардиром команды с двумя голами. На ЧМ-2010 и ЕВРО-2012 был капитаном "трех львов".

После завершения карьеры футболиста стал менеджером. Тренировал молодежку "Ливерпуля", "Рейнджерс" (выиграл с шотландцами золото чемпионата) и "Астон Виллу".

Happy Birthday to the legendary Steven Gerrard. Captain Fantastic turns 43 today! ????



???? 710 appearances

⚽️ 186 goals

????️ 145 assists

???? FA Cup x2

???? League Cup x3

???? Champions League 2005

???? UEFA Cup 2001

???? European Super Cup x2



One of the best to ever do it ???????? pic.twitter.com/8qIUM0I6kM