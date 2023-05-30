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Почеттино отказался от услуг арендованного у Атлетико португальского таланта
Чистка в "Челси" началась?
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Португалии, которого "Челси" арендовал у "Атлетико" на вторую половину сезона-2022/23, не останется в Лондоне на следующую кампанию. Новый менеджер "синих" Маурисио Почеттино принял решение – Жоау вернется в Мадрид. Приводит слова президента "матрасников" Энрике Сересо футбольный инсайдер Фабрицио Романо:
"Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на Жоау Феликса в "Челси". Он вернется. Посмотрим... Мы ничего не планировали".
???????? João Félix will NOT stay at Chelsea next season. Pochettino has decided, João returns to Atléti.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023
“We have been informed that Poch does not count with João Félix for Chelsea. He will return here, we’ll see… we’ve nothing planned”, Atlético president Cerezo has announced. pic.twitter.com/81i7fYauWG
За "Челси" Феликс сыграл 16 матчей в АПЛ, в 11 поединках он вышел с первых минут – забил 4 гола.
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