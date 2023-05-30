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Почеттино отказался от услуг арендованного у Атлетико португальского таланта

Англия
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Чистка в "Челси" началась?

Почеттино отказался от услуг арендованного у Атлетико португальского таланта

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард сборной Португалии, которого "Челси" арендовал у "Атлетико" на вторую половину сезона-2022/23, не останется в Лондоне на следующую кампанию. Новый менеджер "синих" Маурисио Почеттино принял решение – Жоау вернется в Мадрид. Приводит слова президента "матрасников" Энрике Сересо футбольный инсайдер Фабрицио Романо:

"Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на Жоау Феликса в "Челси". Он вернется. Посмотрим... Мы ничего не планировали".

За "Челси" Феликс сыграл 16 матчей в АПЛ, в 11 поединках он вышел с первых минут – забил 4 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Энрике Сересо Жоау Феликс Фабрицио Романо
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