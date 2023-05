Почеттино отказался от услуг арендованного у Атлетико португальского таланта

Форвард сборной Португалии, которого "Челси" арендовал у "Атлетико" на вторую половину сезона-2022/23, не останется в Лондоне на следующую кампанию. Новый менеджер "синих" Маурисио Почеттино принял решение – Жоау вернется в Мадрид. Приводит слова президента "матрасников" Энрике Сересо футбольный инсайдер Фабрицио Романо:

???????? João Félix will NOT stay at Chelsea next season. Pochettino has decided, João returns to Atléti.



“We have been informed that Poch does not count with João Félix for Chelsea. He will return here, we’ll see… we’ve nothing planned”, Atlético president Cerezo has announced. pic.twitter.com/81i7fYauWG