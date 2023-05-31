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Бензема приехал на базу Реала за 3,5 часа до тренировки. Он проводит переговоры с Пересом

Англия
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У Карима предложение из Саудовской Аравии

Бензема приехал на базу Реала за 3,5 часа до тренировки. Он проводит переговоры с Пересом

Twitter Real Madrid C.F.

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема приехал на тренировочную базу за 2,5 часа до начала запланированной тренироки. Он проводит встречу с президентом клуба Флорентино Пересом.

Стало известно, что Кариму Бензема поступило официальное предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро за 2 сезона. Флорентино Перес готов принять любое решение игрока, котнтракт с которым истекает 30-го июня. "Реал" при этом готов продлить контракт с футболистом.

Позже Фабрицио Романо опубликовал информацию, что предложение сделал "Аль-Иттихад".

В этом сезоне Карим провел за "Реал" 42 матча, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего обладателя Золотого мяча в 35 миллионов евро.

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В статье: Карим Бензема Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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