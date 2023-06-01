Внимательно ли вы следили за АПЛ 2022/23? Квиз

В воскресенье, 28 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги 2022/23. Этот розыгрыш АПЛ в первую очередь запомнился неудачной борьбой "Арсенала" с "Манчестер Сити" за чемпионство и падением рекорда по голам в одном сезоне. До этого больше всего за один чемпионат забивали Энди Коул и Алан Ширер, у них было по 34 гола, а сейчас форвард новоиспеченного чемпиона Эрлинг Холанд превзошел рекорд этих англичан, забив 36 голов.

Сегодня мы предлагаем проверить, насколько вы внимательно следили за АПЛ 2022/23, пройдя наш квиз.