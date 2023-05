Вылет Лестера - поучительный пример амбициозным середнякам АПЛ

Семь лет назад “Лестер” впервые в своей истории выиграл чемпионский титул, шесть лет назад играл в четвертьфинале Лиги чемпионов с “Атлетико” Мадрид, два года назад впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, в прошлом году соревновался в полуфинале Лиги конференций с “Ромой”. В трех предыдущих сезонах “Лестер” завершал чемпионат на пятом, пятом и восьмом месте. Однако в воскресенье, несмотря на победу над “Вест Хэмом” в последнем туре, “Лестер” остался на восемнадцатой позиции, и вылетел в Чемпионшип.

“Если бы восемь лет назад мне предложили победу в чемпионате и в кубке, а потом вылет, я бы оторвал бы руку с этим предложением, и назвал бы я вас глупцом”, – сказал один из самых известных фанов “Лестера” Гари Линекер. Болельщики “лис” за несколько лет получили столько эмоций, сколько не получают фаны других команд за все годы своей симпатии. Жаловаться не на что. Но все же это не отменяет того факта, что вылета можно было избежать.

Долгое время казалось невозможным, что “Лестер” вылетит. Отказывались допускать такой вариант и сами футболисты. “Все с нами будет в порядке”, – написал Джеймс Маддисон в марте, критикуя материал одного из журналистов об игре “Лестера”. Однако убеждение “мы слишком хороши, чтобы вылететь” оказалось иллюзией.

В последние годы “Лестер” был нарушителем спокойствия среди клубов большой шестерки. Подобравшись так близко к лидерам благодаря своим спортивным достижениям, “Лестер” посчитал нужным соответствовать им и в своем развитии вне поля. Но за каждым, казалось бы, необходимым и рациональным решением, скрывались свои подводные камни. Клуб построил новую базу за 100 млн фунтов, которая не блекнет в сравнении с инфраструктурой топ-клубов Европы. Но с переездом на новую базу клуб потерял что-то неизмеримое и неосязаемое – ощущение единства и товарищества, семейную атмосферу. К примеру в старом здании была только одна столовая, которой пользовались одновременно и футболисты, и игроки Академии, и персонал клуба. В огромных гладких просторах базы Сигрейв, в которой можно затеряться, как в аэропорту, первая команда была предоставлена сама себе, что ей не пошло на пользу.

Take a closer look inside #lcfc’s new Seagrave training complex ????