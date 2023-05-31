Вылет Лестера - поучительный пример амбициозным середнякам АПЛ

Семь лет назад “Лестер” впервые в своей истории выиграл чемпионский титул, шесть лет назад играл в четвертьфинале Лиги чемпионов с “Атлетико” Мадрид, два года назад впервые в своей истории выиграл Кубок Англии, в прошлом году соревновался в полуфинале Лиги конференций с “Ромой”. В трех предыдущих сезонах “Лестер” завершал чемпионат на пятом, пятом и восьмом месте. Однако в воскресенье, несмотря на победу над “Вест Хэмом” в последнем туре, “Лестер” остался на восемнадцатой позиции, и вылетел в Чемпионшип.

“Если бы восемь лет назад мне предложили победу в чемпионате и в кубке, а потом вылет, я бы оторвал бы руку с этим предложением, и назвал бы я вас глупцом”, – сказал один из самых известных фанов “Лестера” Гари Линекер. Болельщики “лис” за несколько лет получили столько эмоций, сколько не получают фаны других команд за все годы своей симпатии. Жаловаться не на что. Но все же это не отменяет того факта, что вылета можно было избежать.

Долгое время казалось невозможным, что “Лестер” вылетит. Отказывались допускать такой вариант и сами футболисты. “Все с нами будет в порядке”, – написал Джеймс Маддисон в марте, критикуя материал одного из журналистов об игре “Лестера”. Однако убеждение “мы слишком хороши, чтобы вылететь” оказалось иллюзией.

В последние годы “Лестер” был нарушителем спокойствия среди клубов большой шестерки. Подобравшись так близко к лидерам благодаря своим спортивным достижениям, “Лестер” посчитал нужным соответствовать им и в своем развитии вне поля. Но за каждым, казалось бы, необходимым и рациональным решением, скрывались свои подводные камни. Клуб построил новую базу за 100 млн фунтов, которая не блекнет в сравнении с инфраструктурой топ-клубов Европы. Но с переездом на новую базу клуб потерял что-то неизмеримое и неосязаемое – ощущение единства и товарищества, семейную атмосферу. К примеру в старом здании была только одна столовая, которой пользовались одновременно и футболисты, и игроки Академии, и персонал клуба. В огромных гладких просторах базы Сигрейв, в которой можно затеряться, как в аэропорту, первая команда была предоставлена сама себе, что ей не пошло на пользу.

Take a closer look inside #lcfc’s new Seagrave training complex ???? — Leicester City (@LCFC) December 22, 2020

После невиданных успехов на поле вышла из под контроля и зарплатная ведомость клуба. “Лестер” вылетел в Чемпионшип с седьмым бюджетом в лиге, уступая только клубам большой шестерки. С одной стороны, “Лестер” демонстрировал амбиции и намерения, с другой – лишал себя маневренности. Игроков с хорошими контрактами, которые не подошли клубу, очень сложно продать.

Скаутинг “Лестера” долгое время считался примером для других. Канте, Марез, Магуайр были подписаны за небольшие деньги и перепроданы с большой выгодой. Но в последние годы “лисы” совершали все больше ошибок, и самой большой неудачей было лето-2021, когда за 60 млн были подписаны Дака, Сумаре, Вестергор и Бертран свободным агентом, но никто не был продан. Вестергор в последний раз начинал матч АПЛ в январе 2022 года, Бертран в октябре 2021. Помимо всего прочего, “Лестеру” не удалось вовремя продать футболистов, у которых заканчиваются контракты. В итоге летом клуб бесплатно покинут Тилеманс, Сеюнджю, Эванс, Перес и другие. “Лестер” попал под надсмотр УЕФА, его финансовые показатели оставляли желать лучшего, и Брендану Роджерсу ничего не оставалось как работать с футболистами, которых он считал себе не нужными. Большие финансовые потери во время пандемии компании King Power, оперирующей магазинами дьюти-фри в Таиланде (владельцы “Лестера”) тоже повлияли на возможности “лис”.

Большой ошибкой было и расставание с Каспером Шмейхелем. “Лестер” не смог договориться с ним о новом контракте и продал Шмейхеля в “Ниццу”. Клуб в итоге потерял не только надежного первого номера (вратарь сборной Уэльса Данни Уорд провел очень слабый сезон), но и лидера команды, футболиста с авторитетом. Шмейхеля больше не было, но долгое время был травмирован и вице-капитан Эванс, Варди при Роджерсе практически не играл, Олбрайтон был отправлен в аренду. Без старожилов команды никто не готов был взять на себя ответственность, и “Лестер” часто “плыл” во время матчей.

Наконец не всегда проявлял решительность и владелец “Лестера” Айватт Шривадданапрабха. Брендана Роджерса, возможно, нужно было уволить еще летом, если он не готов был продолжать работать с этим футболистами. Но в итоге Роджерс был уволен только в апреле, без заранее подготовленной замены, и в двух матчах командой руководил экс-тренер резерва симферопольской “Таврии” Адам Сэдлер. “Лестер” проиграл и “Борнмуту” и “Астон Вилле”. Победа в одном из этих матчей оставила бы клуб в элите.

Никто не застрахован от ошибок. Однако клубы большой шестерки имеют запас прочности, и им не нужно быть постоянно изобретательней и умнее всех, чтобы оставаться на плаву. Вместе с “Лестером” вылетел “Саутгемптоном”, который тоже в свое время был образцовым клубом, примером и вдохновением для других, но затем потерял свой путь.

Возможно, если бы “Лестер” в одном из двух сезонов, когда он становился пятым, все же смог бы пробиться в ЛЧ, история сложилась бы иначе.

Пример “Бернли” показывает, что вылет в Чемпионшип может стать освежающим для команды, помочь ей перезагрузиться. Вполне вероятно, “Лестер” вернется через год. Но с его возвращением начнется и новый цикл в его истории. Период больших денег, больших игроков больших тренеров остался позади.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine