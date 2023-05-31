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Заработали миллионы на нелегальных трансляциях. В Англии группу мошенников бросили за решетку

Англия
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"Бизнес" привел в тюрьму

Заработали миллионы на нелегальных трансляциях. В Англии группу мошенников бросили за решетку

Featured Image Credit = BBC + Action Plus Sports Images + Alamy Stock Photo

Новина українською

Банду из пяти английских мошенников посадили за организацию нелегальных трансляций футбольных матчей Премьер-лиги.

"Пираты" выманивали у людей подписки за 10 фунтов стерлингов в месяц, предоставляя доступ к футбольным матчам, которые не могли быть показаны в прямом эфире в Великобритании. "Главарь" получил 11 лет тюрьмы, его "подельники" – по 3-5. Сообщается, что они даже создали мобильное приложение для нелегальных трансляций в рамках своего сервиса Flawless TV.

Они имели около 50 000 подписчиков и за несколько лет заработали более 7 миллионов фунтов стерлингов. В итоге они все были арестованы. Так юристам АПЛ удалось защитить "один из самых ценных в мире видов контента".

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ
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Источник:
ladbible.com

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