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МЮ заключил новый долгосрочный контракт с Далотом
Постепенно вытеснил Ван-Биссаку
Фото: "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Диогу Далотом. Стороны заключили контракт до лета 2028-го.
"Мы все чувствуем, что сейчас у "МЮ" начинается особенное приключение. Могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь наших целей и заставить фанатов гордиться командой. Это стремление сохранится и на этой неделе, когда мы все напряженно сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Англии", – сказал Далот.
Также в контракте есть опция продления контракта на ещё один сезон. Предыдущее соглашение Далота рассчитано до лета 2024-го.
"Диого — отличный защитник, сочетающий скорость, силу и универсальность. Он последовательно развивался, улучшаясь из года в год с момента прихода в клуб в 2018 году", – прокомментировал продление контракта спортивный директор клуба Джон Мертоу.
Далот провел в минувшем сезоне 42 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.
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