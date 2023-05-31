МЮ заключил новый долгосрочный контракт с Далотом

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Диогу Далотом. Стороны заключили контракт до лета 2028-го.

"Мы все чувствуем, что сейчас у "МЮ" начинается особенное приключение. Могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь наших целей и заставить фанатов гордиться командой. Это стремление сохранится и на этой неделе, когда мы все напряженно сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Англии", – сказал Далот.

Также в контракте есть опция продления контракта на ещё один сезон. Предыдущее соглашение Далота рассчитано до лета 2024-го.

"Диого — отличный защитник, сочетающий скорость, силу и универсальность. Он последовательно развивался, улучшаясь из года в год с момента прихода в клуб в 2018 году", – прокомментировал продление контракта спортивный директор клуба Джон Мертоу.

Далот провел в минувшем сезоне 42 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.