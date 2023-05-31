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Кейн не хочет покидать АПЛ, в случае ухода из Тоттенхэма

Англия
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История с "Реалом" выдумана?

Кейн не хочет покидать АПЛ, в случае ухода из Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не хочет покидать АПЛ, если все же сменит клуб, сообщает Бен Джекобс. Он хочет подить рекорд Алана Ширера по голам в чемпионате Англии.

Сейчас у Кейна 213 голов, тогда как рекорд Ширера – 260 забитых мячей.

В "Тоттенхэме" осознают, что удержать Кейна будет очень сложно, в клубе даже готовы к уходу Харри бесплатно летом 2024-го. При этом глава "шпор" Даниэль Леви будет упорствовать в сохранении форварда и его продаже.

"Юнайтед" предпримет попытку подписать нападающего, если будет видеть, что переход возможен. "Тоттенхэм" будет запрашивать более 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Кейна предложили подписать "Реалу". Клуб попытается подписать нападающего, если Карим Бензема покинет клуб этим летом.

В этом сезоне Харри кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей, забил 32 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 29-летнего англичанина в 90 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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