Perfetto, Roberto. Как экс-тренер Шахтера покорил АПЛ и вывел Брайтон в еврокубки

Многие справедливо находятся под впечатлением очередного чемпионства "Манчестер Сити" - Хосеп Гвардиола провел мастер-класс для Микеля Артеты и теперь всерьез претендует на требл. "Голубой луной" легко восхищаться, но мы поговорим о более приземленных, но также важных вещах - феномен "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Если на секунду забыть о существовании "горожан", то проект, построенный бывшим наставником "Шахтера", является одним из самых привлекательных в Премьер-лиге.

"МЮ" с самого начала прочили топ-четверку, "Ньюкасл" получил солидную финансовую поддержку, "Ливерпуль" всегда соревновался за самые высокие места. А "Брайтон"? Чуть больше 50 миллионов евро, потраченных на трансферы – все равно скромно, к тому же в сентябре ушел Грэм Поттер – человек, благодаря которому механизм "чаек" заработал. Де Дзерби бережно подхватил наработки и обеспечил шестую строчку - исторический выход в Лигу Европы заслуживает пристального внимания.

Де Дзерби покорил подопечных внутренними качествами

Одно дело, когда тренер приходит в коллектив, где чувствуется нестабильная атмосфера – после перемен на мостике, как правило, происходит всплеск. Совсем другой случай, когда нужно доказать, что ты лучше, чем предшественник – а это очень тяжело.

Никто же не сомневался в потенциале Поттера, он был олицетворением команды, ее творцом. Игроки "Брайтона" не бастовали против назначения Роберто, но, как признался Адам Лаллана, никто и не подозревал, с кем придется работать. И это тоже проблема – как установить авторитет? Итальянца хвалили на родине, ждали в Украине, мимолетно видели в Лиге чемпионов, однако на Туманном Альбионе знали, что он покинул "Шахтер" в результате полномасштабного вторжения россиян. Так что была необходима химия, правильные инструменты влияния на футболистов.

Адам Лаллана объяснил, чем покорил новоиспеченный менеджер.

"Даже если он плохо разговаривает на английском, а я не знаю итальянского, мы поняли друг друга. Сначала нам было тяжело, потому что нас покинул Поттер – мы были четвертыми в таблице, а игроки не хотели перемен. Я помню, как Де Дзерби сразу донес вещи группе, как стремился, чтобы все изменилось быстро, как передал свою страсть и любовь к футболу. Это заняло немного времени, но я думаю, что мы все равно адаптировались очень быстро, с открытым умом и готовностью услышать то, что он должен сказать. Роберто - личность, он создает чувство, как почти между отцом и сыном".

Если Грэм воспринимался авторитаристом (собственно, он имел право вести себя в подобной манере), то Де Дзерби стал более живым, экспрессивным и гибким. С этим соглашается Алексис Мак Алистер – полузащитника спросили, благодаря чему "Брайтон" протиснулся в еврокубки. "Разница была в Роберто". У нас нет причин не верить действующему обладателю кубка мира.

Дэнни Уэлбек не остался в стороне:

"Роберто оказывает огромное влияние. Это нелегко, потому что раньше у нас был хороший менеджер. Но Де Дзерби невероятный с ребятами, раздевалкой и всеми, кто вокруг клуба. Его харизма и страсть - вы видите всего двадцать процентов того, что мы видим. Мы наблюдаем это во всем, что он делает: это радость работать прямо сейчас".

Смесь дисциплины, веры, наличие амбиций, маниакальной жажды к совершенству и стержню (не каждый сможет отказаться от услуг Леандро Троссара и оказаться правым в ситуации) - все это показало незаурядный характер. Неудивительно, что за Де Дзерби следовали исполнители (сразу вспоминаем Марлона), да и сейчас количество ценителей его таланта выросло в разы. Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп, кому-небудь респектировать не будут.

Де Дзерби предложил интересные тактические ходы и доказал их целесообразность на практике

"Брайтону" совсем чуть-чуть не хватило, чтобы выйти в финал Кубка Англии. В АПЛ были побеждены "Челси (дважды), "Арсенал", "Ливерпуль" (тоже дважды) и "Манчестер Юнайтед", похожая судьба едва не постигла "Манчестер Сити". Эти результаты не возникли на пустом месте - Де Дзерби хорошо попотел над тактикой и заставил ее работать как часы.

В то время как Поттер склонялся к модели с тремя защитниками, Роберто прибег к классическому рисунку 4-2-3-1, однако сделал его максимально неудобным для соперников. "Чайки" не боятся брать инициативу и знают, как действовать, когда конкурент отдает пространство – в среднем команда фиксирует 63% владения. Достаточно заметно, что это четвертый показатель в Европе - после "Сити" (65,3%), "Баварии" (64,7%) и "Барселоны" (64,2%). "Реал" и "Наполи", торжествовавший в Серии А, достигают меньшего контроля.

Самое главное, что игроки осознают, как трансформировать сухую статистику в реальные дивиденды - это не бездумное катание мяча (как частенько бывало в "Шахтере" - прим. ред.), а действия, почти всегда направленные на атаку. "Брайтон" не может похвастаться звездным составом, но это не мешает создавать множество опасных моментов – какой-то один точно "залетит". И эта частота зашкаливает – активнее бьют по воротам только "Бавария" и "Реал".

Это подчеркнул Гвардиола:

"Обратите внимание на то, что я скажу, потому что я убежден в своей правоте. Роберто Де Дзерби – один из самых влиятельных менеджеров за последние двадцать лет. Ни одна команда не играет так, как они – это уникально. Когда он прибыл в Премьер-лигу, у меня было ощущение, что его влияние будет большим, но я не мог ожидать, что он сделает это за столь короткое время. Он создает в среднем 20–25 моментов за игру. Он значительно лучше остальных соперников, он монополизирует мяч таким образом, какого я давно не видел".

Де Дзерби заставляет подопечных находиться в постоянной динамике - Мак Алистер рассказал, как тренер отругал в раздевалке во время перерыва четвертьфинала Кубка Англии против "Гримсби Таун". "Брайтон" вел 1:0, но Роберто свирепствовал - хотел, чтобы команда выложилась на поле и оформила разгром. Так и произошло - "чайки" планомерно давили и зафиксировали 6:0 на табло. "Обычно я более уверен с игроками, когда мы выигрываем", - объяснил итальянец.

Де Дзерби научил футболистов двигаться синхронно и это помогает выпутаться даже из самой критической ситуации. Умение искать пространство между линиями и одновременно включаться было соединено с продвижением мяча вперед - "Брайтон" не стесняется навесов/забросов, таким образом нередко выходит из обороны и сразу переходит в фазу нападения.

Впечатлениями поделился Дэнни Уэлбек: "Все должны быть синхронизированы. Де Дзерби не хочет, чтобы мы совершали слишком много ошибок, но он это допускает - ведь знает, что мы люди и имеем право на ошибку. Впрочем, каждый отдельный футболист точно знает, что должен делать в своей роли. Даже если мы опускаемся глубоко, то все еще стремимся быстро атаковать. Это удивительный, красивый стиль, и он всем нравится. Есть еще несколько элементов, которые мы еще не продемонстрировали, и мы стремимся их улучшить на тренировочном поле и показать это непосредственно в играх".

Стратегия, пропагандируемая Роберто, смелая, рискованная и даже авантюрна, требует хладнокровия и высокого уровня интеллекта. Без сомнения, Де Дзерби – не единственная причина, почему "Брайтон" испытает собственные силы на международной арене (отдадим должное уникальной скаутской системе, которая помогла укомплектовать обойму за копейки). Впрочем, надо признать - за восемь месяцев специалист безболезненно заменил Грэма Поттера и стал звездой. Неизвестно, что ждет Роберто в будущем, но пока он заслуженно купается в лучах славы.