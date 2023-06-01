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Хавбек Челси согласовал условия контракта с Манчестер Юнайтед
Клубам осталось договориться о сумме трансфера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт стал на шаг ближе к переходу в стан "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
По информации издания, 24-летний англичанин согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами". Клубам еще предстоит договориться о сумме трансфера. В свою очередь, главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг уверен, что клубу удастся подписать Мейсона. Специалист уже давно настаивает на этой сделке.
Контракт Маунта с "аристократами" заканчивается летом 2024 года. В сезоне-2022/23 Мейсон сыграл в 35-ти поединках, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Хавбек не выходил на поле с апреля из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.
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