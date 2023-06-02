Гвардиола о финале Кубка Англии: МЮ за последние полгода стал лучше. Тен Хаг – выдающийся тренер

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Он похвалил нового менеджера "МЮ".

Про финал.

– Приятно быть в финале Кубка Англии. Финал – особенное событие само по себе, но "Юнайтед" последних четырех, пяти, шести месяцев – это совсем другая команда. Они изменились с начала сезона, стали лучше.

Про фигуру Эрика тен Хага в "МЮ".

– Я по себе знаю, что первый сезон в АПЛ – это нелегко. Он определяет хорошего тренера. Я думаю, что у "Манчестер Юнайтед" есть выдающийся тренер на годы вперед.

Про состав на финал.

– Кевин де Брюйне и Джек Грилиш хорошо тренировались на последних двух занятиях, они более-менее в порядке.

Ортега сыграет в старте. В кубках (в моих командах) всегда было так, даже в "Барсе" и "Баварии", так что он сыграет, – сказал тренер "Манчестер Сити".