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Гвардиола о финале Кубка Англии: МЮ за последние полгода стал лучше. Тен Хаг – выдающийся тренер

Англия
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Главный тренер "Сити" уже завтра может завоевать дубль

Гвардиола о финале Кубка Англии: МЮ за последние полгода стал лучше. Тен Хаг – выдающийся тренер

Фото: De Telegraaf

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед". Он похвалил нового менеджера "МЮ".

Про финал.

– Приятно быть в финале Кубка Англии. Финал – особенное событие само по себе, но "Юнайтед" последних четырех, пяти, шести месяцев – это совсем другая команда. Они изменились с начала сезона, стали лучше.

Про фигуру Эрика тен Хага в "МЮ".

– Я по себе знаю, что первый сезон в АПЛ – это нелегко. Он определяет хорошего тренера. Я думаю, что у "Манчестер Юнайтед" есть выдающийся тренер на годы вперед.

Про состав на финал.

– Кевин де Брюйне и Джек Грилиш хорошо тренировались на последних двух занятиях, они более-менее в порядке.

Ортега сыграет в старте. В кубках (в моих командах) всегда было так, даже в "Барсе" и "Баварии", так что он сыграет, – сказал тренер "Манчестер Сити".

Финал пройдет завтра, 3-го июня и начнется в 17:00. Матч пройдет на Уэмбли.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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