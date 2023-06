Реал может подписать нападающего Челси. Синие рассматривают только продажу немца

Карло Анчелотти хотел бы видеть Кая Хаверца в "Реале". В "Челси" готовы обсуждать возможность трансфера, но хотят серьузную сумму за переход 23-летнего немца.

"Синие" не рассматривают аренду и любые формы сделки, кроме полноценного трансфера.

Хаверц присоединился к "Челси" из "Байера" летом 2020-го за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за "синих" 139 матчей, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. Он стал автором единственного гола в финале Лиги чемпионов 2021.

Этот сезон не самый результативный в карьере Кая. Он сыграл в 47 поединках, забил всего 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Real Madrid have concrete interest in Kai Havertz. He's one of the players in the list, really appreciated by Ancelotti.



Understand Chelsea are open to discuss Havertz exit but they want important fee, no way for loan & similar.



