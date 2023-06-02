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Реал может подписать нападающего Челси. Синие рассматривают только продажу немца
Анчелотти интересуется футболистом
Твіттер Челсі/Автор невідомий
Карло Анчелотти хотел бы видеть Кая Хаверца в "Реале". В "Челси" готовы обсуждать возможность трансфера, но хотят серьузную сумму за переход 23-летнего немца.
"Синие" не рассматривают аренду и любые формы сделки, кроме полноценного трансфера.
Хаверц присоединился к "Челси" из "Байера" летом 2020-го за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за "синих" 139 матчей, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. Он стал автором единственного гола в финале Лиги чемпионов 2021.
Этот сезон не самый результативный в карьере Кая. Он сыграл в 47 поединках, забил всего 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.
Real Madrid have concrete interest in Kai Havertz. He’s one of the players in the list, really appreciated by Ancelotti. ????⚪️ #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2023
Understand Chelsea are open to discuss Havertz exit but they want important fee, no way for loan & similar.
???? More: https://t.co/pSeY4U3CDu pic.twitter.com/jVwiLNoDVg
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