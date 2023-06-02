Реал может подписать нападающего Челси. Синие рассматривают только продажу немца

Карло Анчелотти хотел бы видеть Кая Хаверца в "Реале". В "Челси" готовы обсуждать возможность трансфера, но хотят серьузную сумму за переход 23-летнего немца.

"Синие" не рассматривают аренду и любые формы сделки, кроме полноценного трансфера.

Хаверц присоединился к "Челси" из "Байера" летом 2020-го за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за "синих" 139 матчей, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. Он стал автором единственного гола в финале Лиги чемпионов 2021.

Этот сезон не самый результативный в карьере Кая. Он сыграл в 47 поединках, забил всего 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.