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Реал может подписать нападающего Челси. Синие рассматривают только продажу немца

Англия
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Анчелотти интересуется футболистом

Реал может подписать нападающего Челси. Синие рассматривают только продажу немца

Твіттер Челсі/Автор невідомий

Новина українською

Карло Анчелотти хотел бы видеть Кая Хаверца в "Реале". В "Челси" готовы обсуждать возможность трансфера, но хотят серьузную сумму за переход 23-летнего немца.

"Синие" не рассматривают аренду и любые формы сделки, кроме полноценного трансфера.

Хаверц присоединился к "Челси" из "Байера" летом 2020-го за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за "синих" 139 матчей, забил 32 гола и отдал 15 результативных передач. Он стал автором единственного гола в финале Лиги чемпионов 2021.

Этот сезон не самый результативный в карьере Кая. Он сыграл в 47 поединках, забил всего 9 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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