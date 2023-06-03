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Фернандеш: Мы знаем, как наши болельщики не хотят, чтобы Манчестер Сити выиграл требл
Игрок хочет сделать для этого все возможное
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался в преддверии финального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити":
"Мы строим нечто особенное. Если выиграем Кубок Англии, это придаст нам больше веры в себя в следующем сезоне и позволит стремиться к большим целям.
"Манчестер Сити"? Мы хотим выиграть лигу, сделать то, чего они добились в этом сезоне. Безусловно, они — команда, которую нужно обыграть. Возможно, это команда, которая играет в лучший футбол, который кто бы то ни было показывал на протяжении многих лет. Они заслуживают быть в этом положении, потому что были очень хороши.
Конечно, мы знаем о том, что "Сити" может сделать требл. Мы знаем историю нашего клуба и знаем, что болельщики не хотят, чтобы "Сити" удалось это сделать, но сейчас думаем в первую очередь о том, чтобы выиграть ещё один трофей. Мы хотим выиграть этот трофей для себя, для клуба, для болельщиков. Вот и всё", - говорит Бруну.
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