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Фернандеш: Мы знаем, как наши болельщики не хотят, чтобы Манчестер Сити выиграл требл

Англия
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Игрок хочет сделать для этого все возможное

Фернандеш: Мы знаем, как наши болельщики не хотят, чтобы Манчестер Сити выиграл требл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался в преддверии финального матча Кубка Англии с "Манчестер Сити":

"Мы строим нечто особенное. Если выиграем Кубок Англии, это придаст нам больше веры в себя в следующем сезоне и позволит стремиться к большим целям.

"Манчестер Сити"? Мы хотим выиграть лигу, сделать то, чего они добились в этом сезоне. Безусловно, они — команда, которую нужно обыграть. Возможно, это команда, которая играет в лучший футбол, который кто бы то ни было показывал на протяжении многих лет. Они заслуживают быть в этом положении, потому что были очень хороши.

Конечно, мы знаем о том, что "Сити" может сделать требл. Мы знаем историю нашего клуба и знаем, что болельщики не хотят, чтобы "Сити" удалось это сделать, но сейчас думаем в первую очередь о том, чтобы выиграть ещё один трофей. Мы хотим выиграть этот трофей для себя, для клуба, для болельщиков. Вот и всё", - говорит Бруну.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
BBC

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