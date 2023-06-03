Фернандиньо: Пеп Гвардиола давал понять, что футбол – это гораздо проще, чем ты думаешь

Бывший капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо прокомментировал свое пребывание на "Этихаде" и работу с Пепом Гвардиолой.

"Яя Туре сказал: "Есть две вещи, которые необходимы для того, чтобы играть в Гвардиолы. Ты должен говорить по меньшей мере на трех языках и уметь играть по меньшей мере на трех разных позициях. Пойми это, и ты будешь на шаг или два впереди всех остальных".

Пеп дает тебе понять, что футбол – это гораздо проще, чем ты думаешь. Он имеет силу убедить вас, показать, доказывать ежедневно на тренировках, на сборах, особенно во время игр, что все, о чем он вам говорит, произойдет.

После разговора, встречи или тренинга с Пепом вы владеете всей этой информацией и точно знаете, как ее использовать. Он показывает тебе путь к самосовершенствованию, к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Я всегда говорил, что являюсь живым доказательством того, что все, что люди говорят о нем – правда. Я впервые встретил его, когда мне было 30, я работал с ним в течение семи лет, и он помог мне улучшить мои технические, тактические и физические навыки", – говорит бразилец.