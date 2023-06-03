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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский футбольный сезон завершает матч за кубок страны. На этот раз за второй по статусу национальный трофей сразятся две команды из Манчестера. Для "Сити" это не финальная игра сезона, ведь впереди еще предстоит финал Лиги чемпионов. Напомним, что у команды Хосепа Гвардиолы уже есть один трофей в текущем сезоне: раньше "горожане" выиграли чемпионат страны. "Юнайтед" ставит точку в официальных матчах и также уже имеет одно достижение в текущем сезоне: в феврале "дьяволы" выиграли кубок английской лиги. В завершившемся на минувших выходных розыгрыше чемпионата Англии соперники обменялись домашними победами. Теперь преимущества собственного поля не будет ни у кого, ведь встреча состоится на "Уэмбли".
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Кубок Англии. Финал
3 июня. Начало в 17:00
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
Текстовая трансляция -
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