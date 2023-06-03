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Мэр Манчестера: Считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире
Все дело в сегодняшнем матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Манчестера Энди Бернем дал комментарий о финале Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
"Этот матч войдет в историю футбола. Первый финал Кубка Англии, в котором встретятся два клуба из Манчестера. Это большой день для нашего города, который я возглавляю. Я буду на "Уэмбли" в роли абсолютно беспристрастного мэра, поскольку болею за другой клуб, но сегодня я горжусь Манчестером.
Это может звучать противоречиво, но я считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире. Мадрид – большой, Милан – большой, но, по моему мнению, ни в одном другом городе больше нет двух футбольных клубов такого уровня, как в Манчестере.
Поэтому Манчестер – это самый большой футбольный город в мире, и сегодня наши клубы разыграют Кубок Англии. Что за день", - сказал Бернэм.
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