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Мэр Манчестера: Считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире

Англия
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Все дело в сегодняшнем матче

Мэр Манчестера: Считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Мэр Манчестера Энди Бернем дал комментарий о финале Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Этот матч войдет в историю футбола. Первый финал Кубка Англии, в котором встретятся два клуба из Манчестера. Это большой день для нашего города, который я возглавляю. Я буду на "Уэмбли" в роли абсолютно беспристрастного мэра, поскольку болею за другой клуб, но сегодня я горжусь Манчестером.

Это может звучать противоречиво, но я считаю Манчестер самым большим футбольным городом в мире. Мадрид – большой, Милан – большой, но, по моему мнению, ни в одном другом городе больше нет двух футбольных клубов такого уровня, как в Манчестере.

Поэтому Манчестер – это самый большой футбольный город в мире, и сегодня наши клубы разыграют Кубок Англии. Что за день", - сказал Бернэм.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер
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Источник:
BBC

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