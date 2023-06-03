КА. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1. Дубль Гюндогана, дубль Сити

Еще одна победа – и “Манчестер Сити” добудет долгожданный требл. “Манчестер Юнайтед” не стал преградой для “горожан” в финале Кубка Англии. Илкай Гюндоган забил по голу на старте каждого из таймов, МЮ ответил только одним мячом после сомнительного пенальти.

Финал получился таким, как и можно было ожидать. “Юнайтед” не позволял “Сити” комфортно себя чувствовать на его половине – прессинг, персональная опека, плотная игра в единоборствах. Так “горожане” потеряли свое привычную гибкость и подвижность в атаке.

План “Юнайтед” работал большую часть матча. Хотя уже на 13-й секунде номинальные гости пропустили. Гол получился настолько прямолинейным и вертикальным, насколько можно было себе представить. Ортега выбил мяч вперед, Холанд выиграл первую дуэль в воздухе, Де Брюйне помешал Линделефу сыграть на выбивание, и мяч удобно лег на ногу Гюндогану – удар с 20 метров, Де Хеа не у дел. Это был самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.

THAT'S UNBELIEVABLE ????@IlkayGuendogan with an incredible volley for @ManCity, and it's the FASTER EVER #EmiratesFACup Final goal! pic.twitter.com/x95dNx9a8w — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023

“Манчестер Сити” создал еще пару полушансов. Родри пробил головой мимо, Холанд не толком дотянулся до мяча в штрафной после прострела, а затем ударил выше с другой позиции.

Большего “Ман Юнайтед” не позволял сопернику, но при этом команда тен Хага оставалась совершенно без моментов.

Сравнять счет помогла технология. Такой пенальти можно заработать только в эпоху VAR. Уан-Биссака попал руку Грилишу в боковой части штрафной, и Тирни, посмотрев повтор, указал на точку. Эпизод не таил в себе голевой опасности, но “Сити” был наказан максимальным наказанием. Что-то не с этим правилом не так. Фернандеш хладнокровно пробил с точки. Для “Сити” это был первый пропущенный мяч в Кубке Англии.

После гола Фернандеша “Сити” ничего не удавалось создать у ворот Де Хеа.

Но на второй тайм снова вышла привычная команда Гвардиолы. С этим “Сити” справиться практически невозможно. Доминирующий старт второго привел к голу. И снова Гюндоган. В этот раз хавбек “Сити” пробил Де Хеа после передачи Де Брюйне. Нельзя не отметить слабую игру в этом эпизоде Золотой перчатки АПЛ-2022/2023.

Во втором тайме на две команды шансов было еще меньше, чем до перерыва, но МЮ заметно активизировался с выходом Гарначо. Свой единственный шанс “Юнайтед” создал уже на 90+2 минуте, после стандарта. Мактомини и Варан пытались, но в итоге не затолкали мяч в сетку ворот Ортеги.

2:1 – не самый зрелищный, но местами нервный финал. После трех подряд вылетов в полуфинале “Манчестер Сити” возвращает себе Кубок Англии. Пеп Гвардиола второй раз делает с “горожанами” золотой дубль. В следующую субботу – шанс переписать свою историю.

Финал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”, 83179 зрителей

“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” 2:1

Голы: Гюндоган 1, Гюндоган 51 – Фернандеш 33 (пен.)

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер (Лапорт 90+5), Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне (Фоден 76), Гюндоган, Грилиш (Аке 89) – Холанд

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф (Мактомини 83), Варан, Шоу – Каземиро, Фред – Фернандеш, Эриксен (Гарначо 62), Санчо (Вегорст 78) – Рашфорд

Предупреждения: Ортега 81, Родри 90 – Уан-Биссака 45+4, Фред 79