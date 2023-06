КА. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1. Дубль Гюндогана, дубль Сити

Еще одна победа – и “Манчестер Сити” добудет долгожданный требл. “Манчестер Юнайтед” не стал преградой для “горожан” в финале Кубка Англии. Илкай Гюндоган забил по голу на старте каждого из таймов, МЮ ответил только одним мячом после сомнительного пенальти.

Финал получился таким, как и можно было ожидать. “Юнайтед” не позволял “Сити” комфортно себя чувствовать на его половине – прессинг, персональная опека, плотная игра в единоборствах. Так “горожане” потеряли свое привычную гибкость и подвижность в атаке.

План “Юнайтед” работал большую часть матча. Хотя уже на 13-й секунде номинальные гости пропустили. Гол получился настолько прямолинейным и вертикальным, насколько можно было себе представить. Ортега выбил мяч вперед, Холанд выиграл первую дуэль в воздухе, Де Брюйне помешал Линделефу сыграть на выбивание, и мяч удобно лег на ногу Гюндогану – удар с 20 метров, Де Хеа не у дел. Это был самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии.

