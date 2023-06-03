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Setanta: Проблемы во время трансляции финала Кубка Англии были вызваны погодными условиями

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Транслятор приносит извинения перед зрителями

Setanta: Проблемы во время трансляции финала Кубка Англии были вызваны погодными условиями

Setanta

Новина українською

Сегодня прошел финал Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Во время показа данного матча у транслятора Setanta случились технические проблемы. Транслятор принес извинения и объяснил проблемы сложными погодными условиями.

"Уважаемые зрители! В связи со сложными погодными условиями в месте передачи сигнала возникли технические проблемы с трансляцией матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед".

Мы искренне извиняемся за возникшие проблемы и работаем над отладкой стабильного сигнала в Украину", - говорится в сообщении Setanta Sports Украина.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2023 в 20:03
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 20:09
Какой ты дешевый
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.06.2023 в 20:13
зачем сюда копируешь свои высеры в адрес кристины?)))
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alex.belogubko (одесса)
03.06.2023 в 20:01
когда вы уже свалите -у вас всегда одни проблемы --посылаете сигнал в Грузию а потом обратно в Украину --уберите их с Украины у нас война а они требуют бабки --это называется помощь Украине --когда вы уже на жрётись
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