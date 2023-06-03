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Setanta: Проблемы во время трансляции финала Кубка Англии были вызваны погодными условиями
Транслятор приносит извинения перед зрителями
Setanta
Сегодня прошел финал Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити"
Во время показа данного матча у транслятора Setanta случились технические проблемы. Транслятор принес извинения и объяснил проблемы сложными погодными условиями.
"Уважаемые зрители! В связи со сложными погодными условиями в месте передачи сигнала возникли технические проблемы с трансляцией матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед".
Мы искренне извиняемся за возникшие проблемы и работаем над отладкой стабильного сигнала в Украину", - говорится в сообщении Setanta Sports Украина.
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