Гвардиола завоевал 34-й титул в своей тренерской карьере

В финальном поединке Кубка Англии "Манчестер Сити", благодаря дублю Илкая Гюндогана, обыграл "Манчестер Юнайтед".

Этот титул стал 34-м для наставника "горожан" Пепа Гвардиолы в его тренерской карьере. В частности, во главе "Ман Сити" испанский коуч завоевал уже 13 трофеев.

14 золотых медалей Пеп завоевал в каталонской "Барселоне", еще 7 - в мюнхенской "Баварии".