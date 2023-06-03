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Гвардиола завоевал 34-й титул в своей тренерской карьере
Будет еще "ушастый" кубок в этом сезоне?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном поединке Кубка Англии "Манчестер Сити", благодаря дублю Илкая Гюндогана,
Этот титул стал 34-м для наставника "горожан" Пепа Гвардиолы в его тренерской карьере. В частности, во главе "Ман Сити" испанский коуч завоевал уже 13 трофеев.
14 золотых медалей Пеп завоевал в каталонской "Барселоне", еще 7 - в мюнхенской "Баварии".
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Источник:VarskySports
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 20:34
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