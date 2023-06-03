Гвардиола: Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, еще нужно выиграть ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии.

"Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще нужно выиграть Лигу чемпионов. Мы так хорошо выступили для нашего города и наших болельщиков.

Завтра и на следующий день игроки смогут отдохнуть. Тогда у нас будет три-четыре тренировки перед поединком против миланского "Интера". Мы отправимся утром в четверг после тренировки.

Это было очень важно для нас. Кубок Англии – это так хорошо.

Я – болельщик "Барселоны", но я буду любить этот "Ман Сити" до конца своей жизни. Я знаю, что сегодня мы сделали нашим болельщикам хороший подарок, чтобы наслаждаться победой над соседями.