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Гвардиола: Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, еще нужно выиграть ЛЧ
Пеп о победе над "МЮ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Теперь мы можем говорить о требле. Конечно, нам еще нужно выиграть Лигу чемпионов. Мы так хорошо выступили для нашего города и наших болельщиков.
Завтра и на следующий день игроки смогут отдохнуть. Тогда у нас будет три-четыре тренировки перед поединком против миланского "Интера". Мы отправимся утром в четверг после тренировки.
Это было очень важно для нас. Кубок Англии – это так хорошо.
Я – болельщик "Барселоны", но я буду любить этот "Ман Сити" до конца своей жизни. Я знаю, что сегодня мы сделали нашим болельщикам хороший подарок, чтобы наслаждаться победой над соседями.
Также испанский коуч оценил игру Илкая Гюндогана в этом поединке. Немецкий хавбек вышел на эту игру в качестве капитана и оформил дубль. А также 32-летний полузащитник забил
"Какой же сезон проводит Илкай. Навыки есть, но у него также был менталитет. Он играет большие игры так, будто они товарищеские, он может справиться с давлением.
Стоунз? Он – невероятный игрок. Он так хорошо играл в последнее время и позволил играть аналогичным образом и нам. Все ребята были невероятны.
Напомним, финал Лиги чемпионов 2023 года между "Ман Сити" и "Интером" пройдет 10-го июня.
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