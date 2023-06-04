Тен Хаг: Пожалуй, МЮ единственная команда в мире, которая способна сопротивляться Ман Сити

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своих подопечных в финале Кубка Англии против “Манчестер Сити”:

“Прежде всего хочу поздравить “Сити” с победой в Кубке Англии. Мы были очень конкурентоспособными и имели очень хорошую организацию. Нас было трудно победить, мы не давали много свободного пространства лучшей команде в мире сейчас.

Отыгрались после быстрого забитого гола. Пожалуй, мы единственная команда в мире, которая способна сопротивляться "Сити". Сложно, когда пропускаешь гол так быстро, но заметно, что менталитет и характер этой команды на очень хорошем уровне. Мы оставались спокойными.

Могли бы лучше владеть мячом, я знаю. Но это тоже следующий шаг, который мы должны сделать. Не думаю, что сегодня тот день, когда мы ожидаем критики, потому что показали отличную игру, это был фантастический сезон.

Гарначо и Рашфорд имели возможность забить, могли и сравнять счет. Сделали все возможное, довольные игрой своей команды”, - сказал тен Хаг.