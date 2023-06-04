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Кепа стал автором сейва сезона в АПЛ. ВИДЕО

Англия
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Не дал забить Астон Вилле

Кепа стал автором сейва сезона в АПЛ. ВИДЕО

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Кепа Аррисабалага стал обладателем награды сейв сезона 2022/23.

Вратарь "Челси" получил приз благодаря тому, что отразил удар Джейкоба Рэмси в матче с "Астон Виллой" в октябре. Добавим, что перед этим Кепа парировал попытку Джона Макгина.

На награду было номинировано 8 претиндентов, среди них: Ник Поуп, Гэвин Базуну, Давид Де Хеа, Аарон Рамсдейл и победитель прошлого сезона Джордан Пикфорд.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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