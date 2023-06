Кепа стал автором сейва сезона в АПЛ. ВИДЕО

Кепа Аррисабалага стал обладателем награды сейв сезона 2022/23.

Вратарь "Челси" получил приз благодаря тому, что отразил удар Джейкоба Рэмси в матче с "Астон Виллой" в октябре. Добавим, что перед этим Кепа парировал попытку Джона Макгина.

На награду было номинировано 8 претиндентов, среди них: Ник Поуп, Гэвин Базуну, Давид Де Хеа, Аарон Рамсдейл и победитель прошлого сезона Джордан Пикфорд.

Kepa wins the @PremierLeague Save of the Season! ????#PLAwards pic.twitter.com/snrRqjI17c