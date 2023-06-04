Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кепа стал автором сейва сезона в АПЛ. ВИДЕО
Не дал забить Астон Вилле
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Кепа Аррисабалага стал обладателем награды сейв сезона 2022/23.
Вратарь "Челси" получил приз благодаря тому, что отразил удар Джейкоба Рэмси в матче с "Астон Виллой" в октябре. Добавим, что перед этим Кепа парировал попытку Джона Макгина.
На награду было номинировано 8 претиндентов, среди них: Ник Поуп, Гэвин Базуну, Давид Де Хеа, Аарон Рамсдейл и победитель прошлого сезона Джордан Пикфорд.
Kepa wins the @PremierLeague Save of the Season! ????#PLAwards pic.twitter.com/snrRqjI17c— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 4, 2023
Популярное сейчас
- Российские повстанцы заявили, что их передовые отряды зашли в Шебекино
- Реал официально объявил об уходе Бензема из клуба
- Кубок для Гвардиолы, усиление Динамо, сенсация на молодежном ЧМ. Главные новости за 3 июня
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО