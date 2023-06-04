Манчестер Юнайтед включился в гонку за Амрабата

Во время выступлений на Чемпионате Мира в Катаре марокканский футболист Софьян Амрабат показал высокий уровень игры.

После этого им активно начала интересоваться "Барселона" и "Ливерпуль". Трансфер в Каталонию мог состояться зимой, но сделка сорвалась. "Блауграна" могла предложить только аренду с правом выкупа, на что "Фиорентина" была не согласна.

По информации sport.es, этим летом от "Манчестер Юнайтед" поступит предложение по марокканскому полузащитнику. "Красные дьяволы" предложат игроку лучшие условия, чем конкуренты.

Контракт Амрабата действует до июня 2024 года. В этом сезоне игрок провел за "фиалок" 48 матчей и отдал один ассист.

Сейчас Софьян готовится к финалу Лиги Конференций, который состоится в среду 7 июня.