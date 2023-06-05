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Макаллистер и Ливерпуль согласовали условия контракта

Англия
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Хавбек пройдет медосмотр в ближайшие 48 часов

Макаллистер и Ливерпуль согласовали условия контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Брайтона" Алексис Маккалистер находится в шаге от перехода в "Ливерпуль".

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения о контракте до июня 2028 года. Мерсисайдцы заплатят сумму отступных, которая будет значительно меньше 60 миллионов фунтов. 24-летний хавбек пройдет медосмотр в течение 48 часов.

Маккалистер защищал цвета "Брайтона" с 2019 года. В общей сложности он провел 112 матчей за "чаек", отличившись 20 голами и 9 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 миллиона евро.

Также добавим, что Алексис завоевал Кубок мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022-го.

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В статье: Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Алексис Макаллистер
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Источник:
Fabrizio Romano

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