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Макаллистер и Ливерпуль согласовали условия контракта
Хавбек пройдет медосмотр в ближайшие 48 часов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Брайтона" Алексис Маккалистер находится в шаге от перехода в "Ливерпуль".
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли полного соглашения о контракте до июня 2028 года. Мерсисайдцы заплатят сумму отступных, которая будет значительно меньше 60 миллионов фунтов. 24-летний хавбек пройдет медосмотр в течение 48 часов.
Маккалистер защищал цвета "Брайтона" с 2019 года. В общей сложности он провел 112 матчей за "чаек", отличившись 20 голами и 9 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 миллиона евро.
Также добавим, что Алексис завоевал Кубок мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022-го.
???? Alexis Mac Allister to Liverpool, here we go! Full agreement completed on the contract — understand it will be valid until June 2028. Five year deal. #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023
Liverpool will pay the buy out clause in the next days, way less than reported £60m fee.
Medical tests in 24/48h. Done. pic.twitter.com/r6Tk8TeQT9
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