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Ливерпуль масштабно обновляет полузащиту: За Маккалистером хотят подписать полузащитников Вулвз, Челси или Ниццы

Англия
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Клуб покинуло слишком много полузащитников

Ливерпуль масштабно обновляет полузащиту: За Маккалистером хотят подписать полузащитников Вулвз, Челси или Ниццы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливрпуль" намерен серьезно обновить среднюю линию будущим летом. После подписания Алексиса Маккалистера из "Брайтона" "красные" нацелены на трансферы Мейсона Маунта из "Челси", Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона" и Кефрена Тюрама из "Ниццы".

Также в клубе хотят приобрести хавбека "Боруссии" Менхенгладбах Клаудио Коне.

При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" опережает "Ливерпуль" в борьбе за Мейсона Маунта. Контракт англичанина с "Челси" истекает 30-го июня и он выбирает клуб для продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что им также заинтересованы в "Баварии", но в последнее время подобные разговоры в СМИ утихли.

Напомним, что главной целью "Ливерпуля" был Джуд Беллингем, но игрок, судя по всему, перейдет в мадридский "Реал". Также клуб покинул Наби Кейта и Джеймс Милнер, которые закрывали позиции в полузащите, так что клубу нужен.

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В статье: Вулверхэмптон Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
espn.co.uk

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