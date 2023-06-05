Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль масштабно обновляет полузащиту: За Маккалистером хотят подписать полузащитников Вулвз, Челси или Ниццы
Клуб покинуло слишком много полузащитников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливрпуль" намерен серьезно обновить среднюю линию будущим летом. После подписания Алексиса Маккалистера из "Брайтона" "красные" нацелены на трансферы Мейсона Маунта из "Челси", Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона" и Кефрена Тюрама из "Ниццы".
Также в клубе хотят приобрести хавбека "Боруссии" Менхенгладбах Клаудио Коне.
При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" опережает "Ливерпуль" в борьбе за Мейсона Маунта. Контракт англичанина с "Челси" истекает 30-го июня и он выбирает клуб для продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что им также заинтересованы в "Баварии", но в последнее время подобные разговоры в СМИ утихли.
Напомним, что главной целью "Ливерпуля" был Джуд Беллингем, но игрок, судя по всему, перейдет в мадридский "Реал". Также клуб покинул Наби Кейта и Джеймс Милнер, которые закрывали позиции в полузащите, так что клубу нужен.
Популярное сейчас
- Цыганык: Маркевич получит в Карпатах почти все, что он попросил
- Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на сбор перед Евро-2023
- Не без сюрпризов. Известно, какие сборные сыграют в ½ финала Мундиаля U-20
- Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО