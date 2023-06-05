Главный тренер Селтика возглавит Тоттенхэм. Он завоевал внутренний требл в Шотландии

"Тоттенхэм" определился с выбором главного тренера. "Шпоры" назначат менеджера "Селтика" Анге Постекоглу.

Стороны договорились о двухлетнем контракте. Переговоры ускорились и завершились после того, как "Селтик" завоевал внутренний требл, 3-го июня обыграв в финале Кубка Шотландии "Инвернесс"(3:1).

Напомним, что "Тоттенхэм" тренировал Райан Мейсон после того как в марте клуб расстался с Антонио Конте. Сначала "шпоры" пытались договориться с Юлианом Наггельсманом и Луисом Энрике. Позже одни из кандидатов стал Арне Слот, но менеджер "Фейноорда" продлил контракт с клубом.