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Главный тренер Селтика возглавит Тоттенхэм. Он завоевал внутренний требл в Шотландии
Стороны подпишут двухлетний контракт
Фото: shakhtar.com
"Тоттенхэм" определился с выбором главного тренера. "Шпоры" назначат менеджера "Селтика" Анге Постекоглу.
Стороны договорились о двухлетнем контракте. Переговоры ускорились и завершились после того, как "Селтик" завоевал внутренний требл, 3-го июня обыграв в финале Кубка Шотландии "Инвернесс"(3:1).
Напомним, что "Тоттенхэм" тренировал Райан Мейсон после того как в марте клуб расстался с Антонио Конте. Сначала "шпоры" пытались договориться с Юлианом Наггельсманом и Луисом Энрике. Позже одни из кандидатов стал Арне Слот, но менеджер "Фейноорда" продлил контракт с клубом.
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