Лондонский Тоттенхэм официально возглавил австралийский тренер

Пресс-служба "Тоттенхэма" официально объявила о назначении главным тренером первой команды "шпор" Анге Постекоглу. Наставник подписал контракт на 4 года.

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Он стал первым австралийцем, возглавившим команду в Английской Премьер-лиге. Ангелос присоединится к "Тоттенхэму" 1 июля. В руководстве надеются, что Постекоглу поставит "шпорам" атакующий футбол, это заявил президент клуба Дэниэл Леви.

Постекоглу эмигрировал с родителями из Греции в Австралию в раннем детстве. С 1984-го по 1993-й он защищал цвета "Саут Мельбурн", там он и начал свою тренерскую карьеру. Работал с главной командой страны (вывел ее на ЧМ-2014) и нескольких австралийских грандах. Возглавлял "Иокогама Ф. Маринос", последнее место работы Анге – шотландский "Селтик", с "кельтами" наставник дважды брал золото чемпионата и Кубок лиги.