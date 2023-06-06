Хороший, плохой, невзрачный. Итоги сезона для украинских легионеров в АПЛ

Контракт Михаила Мудрика с “Челси” действует до лета 2031 года. Забарный подписан “Борнмутом” на ближайшие пять лет, Миколенко и Зинченко – до 2026 года. Украинское присутствие в АПЛ не должно уменьшится, наоборот – возможно, в ближайшем будущем больше шансов в “Брентфорде” будет получать Егор Ярмолюк.

Тем не менее, долгосрочность контрактов – единственное, что объединяет всех украинских легионеров в АПЛ. Александр Зинченко, хоть и сменил клуб, но вновь оказался в эпицентре чемпионской гонки и был одним из самых обсуждаемых игроков лиги. Как впрочем и Михаил Мудрик, правда с негативной стороны. Экс-вингер “Шахтера” стал одним из символов хаотической и бездумной трансферной политики “Челси”. Виталий Миколенко и Илья Забарный не так заметны на общенациональном уровне. Миколенко остается безальтернативным игроком на своей позиции в “Эвертоне”, что, наверное, не хорошо ни для него, ни клуба. Илья Забарный получил игровое время только в трех последних турах. Но его перспективы выглядят довольно обнадеживающие.

Илья Забарный (Борнмут)

Количество сыгранных минут: 299 (24-й показатель в клубе)

Матчи в старте: 3 (в АПЛ)

Забарный был одним из пяти зимних новичков “Борнмута”. Амбициозная трансферная кампания была проведена после перехода клуба в руки американского бизнесмена Билла Фоули. “Я хочу, чтобы "Борнмут" играл в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы не переживать о вылете, мы хотим подняться в турнирной таблице. Для этого нужно усилить нашу команду, улучшить стадион, базу и инфраструктуру. Мы хотим, чтобы наш клуб стал привлекательным для футболистов”, – сказал Фоули в интервью The Athletic.

История спасения “Борнмута” стала одним из самых недооцененных сюжетов лиги. После трех поражений в стартовых четырех турах с общим счетом 16:0 многие прочили вылет “Борнмуту”, в том числе и его главный на тот момент тренер Скотт Паркер, который прямо говорил, что с этим составом спастись практически невозможно. После поражения 0:9 от “Ливерпуля” Паркер был уволен, и его место занял неопытный Гари О’Нил. 40-летний тренер в итоге сделал невозможное – “Борнмут” набрал 39 очков за несколько туров до финиша и спокойно закончил чемпионат.

Забарный присоединился к "Борнмуту" с травмой, а после своего восстановления оставался в запасе. О’Нила можно понять. Никто в разгар борьбы за выживание не будет наигрывать в основе 20-летнего новичка из другой лиги, тем более на такой ответственной позиции. Однако как только “Борнмут” решил все вопросы, Забарный получил место в старте. Украинец провел три матча, и в целом оставил хорошее впечатление. После поражения от “Кристал Пэлас” О’Нил сказал, что игра Забарного была единственным положительным моментом в действиях его команды, а после матча с “Манчестер Юнайтед” пресс-служба “вишенок” подготовила видео с успешными действиями украинца, среди которых были не только выигранные единоборства, но и грамотная работа с мячом.

You were right, @FootballManager ????



The best of Illia Zabarnyi against Manchester United ???? pic.twitter.com/Imf3XyJRlm — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 22, 2023

В двух из трех матчах Забарный играл в паре с Маркосом Сенеси. Не будет большим сюрпризом, если в следующем сезоне так будет выглядеть основной дуэт центрбеков “Борнмута”.

Виталий Миколенко (Эвертон)

Количество сыгранных минут: 2735 (четвертый показатель в клубе)

Матчи в старте: 31 (30 в АПЛ)

“Мы не должны долго радоваться”, – такой сентимент звучал в словах Шона Дайча и Джеймса Тарковски после победы над “Борнмутом” в последнем туре. Спасение “Эвертона” стало стечением многих обстоятельств. Все могло сложиться иначе. Незабитый пенальти Маддисона в игре с “Лестером”, самоуничтожение “Лидса”, фриковая победа “Эвертона” над “Брайтоном”... “Ириски” закончили чемпионат с 36 очками и 34 забитыми голами. Им посчастливилось, что в лиге нашлись еще три команды, которые были хуже них.

Виталий Миколенко был одним из незаменимых игроков “Эвертона”. Не от хорошей жизни. Арендованный у “Спортинга” левый вингбек Рубен Винагре по разным причинам сыграл лишь четыре матча за “ирисок”, из них два – после выхода на замену в поединках АПЛ. Фактически Миколенко не было альтернатив.

Как оценить первый полноценный сезон украинца в “Эвертоне”? Это сделать непросто. Когда “ириски” цеплялись за очки, Миколенко был надежен в защите, выполняя блоки, подкаты, перехваты. Когда “Эвертон” сыпался, экс-игрок “Динамо” много ошибался, выглядел непредсказуемым и ненадежным.

Очевидно, что в тактическом плане Шон Дайч больше подходит Миколенко, чем Фрэнк Лэмпард. В 4-3-3 Лэмпарда Миколенко была поручена работа по всему флангу, в том числе и в атакующей трети. В итоге украинец оказался в тройке “Эвертона” по количеству кроссов и прострелов в штрафную, но качество этих передач оставляло желать лучшего. Суммарный показатель “ожидаемые ассисты” Миколенко составил лишь 1.2. Критики и доброжелатели Миколенко сходятся в том, что украинец приносит мало пользы в атаке.

Лучше 24-летнему защитнику удавалось действовать на своей половине поля. И здесь он вошел в тройку своей команды по количеству блоков, перехватов и выносов. В чем-чем, но в равнодушии украинца точно не обвинишь – он всегда готов был броситься под удар, до последнего боролся с любым оппонентом.

При Шоне Дайче больше игрового времени стал получать левый вингер Дуайт Макнил, что позволило Миколенко сосредоточиться на том, что он делает лучше всего – оборонительной работе. Макнил со своими семью голами и тремя ассистами в итоге стал самым полезным игроком “Эвертоне” в атаке. Эта пара хорошо дополняет друг друга.

Годы бездумных трат привели к тому, что финансовые возможности “Эвертона” крайне ограничены. При этом Шон Дайч планирует сделать встряску состава, сделав акцент на скорости, силе и энергии. Продажи неизбежны, в частности “ириски” готовы выслушать предложения по перспективному бельгийцу Амаду Онана. Главная цель – это позиция центрфорварда. Нужны и фланговые защитники. Коулмэн и Паттерсон на правом фланге травматичны, у Миколенко вновь нет конкурента.

Виталий Миколенко провел в “Эвертоне” уже полтора сезона, но до сих пор сложно сказать, достиг ли он потолка своего потенциала. Останется ли он хорошим оборонительным фулбеком для команды второй половины таблицы или же сделает свою игру более многообразной? Без качественного усиления “Эвертон” вновь обречен на борьбу за выживание. Как показывает опыт последних полутора сезонов, в такой среде Миколенко не выделяется ни в худшую, ни в лучшую стороны.

Михаил Мудрик (Челси)

Количество сыгранных минут: 751 (25-й показатель в клубе)

Матчи в старте: 8 (7 в АПЛ)

Результативные действия: две результативные передачи

Зимой, как метко выразился один из обозревателей, “Челси” совал свой нос в каждую топ-сделку, и в итоге именно “синим” достался Михаил Мудрик на которого долго претендовал “Арсенал”. Вице-чемпион АПЛ в итоге за 24 млн евро подписал вингера “Брайтона” Леандро Троссарда и бельгиец отметился десятью ассистами и одним голом. Показатели стомиллионного Мудрика (70+30)? Два ассиста и ни одного гола в 17 матчах.

Конечно, такие сравнения несправедливы. “Никто не должен оценивать какого-либо игрока “Челси” исходя из того, как он провел последний сезон. Хаос был подавляющим”, – пишет в своем материале о Жоау Феликсе обозреватель The Guardian Джонатан Уилсон. Эти слова применимы и к Мудрику.

Сейчас легко говорить, что “Челси” переплатил за Михаила Мудрика. Мол, футболист, за которого платят десятки миллионов фунтов, должен демонстрировать свое качество здесь и сейчас, несмотря на общую нестабильность команды. Но если прошлый сезон “Челси” стал испытанием для таких мастеров как Стерлинг, Маунт, Кулибали, Феликс, то были ли у Мудрика шансы? “Челси” имел четырех тренеров по ходу сезона, и задействовал в АПЛ 32 футболиста. В такой среде очень сложно найти устойчивость игроку, для которого по сути это был только второй полный профессиональный сезон в карьере.

При всех смягчающих обстоятельствах, все же Мудрик своими действиями на поле давал достаточно поводов для критики. Несмотря на то, что украинец по своему игровому времени занимает место в третьем десятке, он стал одним из лидеров команды по таким сомнительным показателям как упущенные голевые моменты (пять) и потери мяча при его приеме (29). Только 13 из 39 попыток обводок были успешными. Мудрик иногда мог впечатлять своей скоростью, но качественно завершать атаки ему не удавалось.

Новый тренер Маурисио Почеттино начнет работу с “Челси” с чистого листа. Длительность контракта Мудрика и его потенциал не будут иметь значения, если украинский футболист не сделает достаточно, чтобы впечатлить нового тренера. “Челси” ожидает еще один сложный сезон, и не стоит ожидать резкого прорыва от Мудрика.

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Александр Зинченко (Арсенал)

Количество сыгранных минут: 2396 (десятый показатель в клубе)

Матчи в старте: 28 (26 в АПЛ)

Результативные действия: один гол, две результативные передачи

Александр Зинченко впервые в своей карьере сыграл более 2000 минут в одном сезоне, впервые более двадцати матчей чемпионата начинал в старте. Его трансфер в “Арсенал” оказал огромное воздействие на лондонский клуб, который был очень близок к первому чемпионскому титулу за последние 19 лет.

Сезон закончился для “Арсенала” большим разочарованием, хотя и второе место можно считать огромным достижением, учитывая ожидания до старта сезона. Трансфер Зинченко был встречен благоприятно, но опять же не все предвидели, насколько важным станет украинец в игровой модели “Арсенала”.

Ряд экспертов включили Зинченко в символические сборные сезона, в частности это сделали Джейми Каррагер и статистическая компания Opta.

Показатели Зинченко действительно впечатляющие. В среднем за 90 минут он выполнил больше всех передач (64), передач на половину поля соперника (38) и в последнюю треть (26), и выполнил больше всех касаний (92) среди всех футболистов “Арсенала”, которые сыграли как минимум 1000 минут в сезоне. Зинченко принял участие в 16 голах “Арсенала”, только у четырех футболистов этот показатель выше. И это при том, что украинец пропустил 11 матчей.

В “Арсенале” Зинченко продолжал действовать в гибридной роли левого защитника / центрального хавбека. Этот тактический тренд стал одним из самых обсуждаемых в АПЛ в прошлом сезоне и по ходу сезона все чаще использовался другими командами лиги.

Иногда Зинченко и вовсе оказывался на противоположном фланге. Как не вспомнить его голевую передачу на Сака в матче против “Эвертона”.

Помимо всего прочего, в прошлом сезоне Зинченко забил свой первый гол в АПЛ, подключившись к розыгрышу углового в игре против “Астон Виллы”.

VIDEO: Zinchenko credits set-piece coach Nicolas Jover for his solitary Premier League goal. #afc (via Arsenal Player) pic.twitter.com/gTQBbpr0OG — ArsenalCentral.com (@AFCCentralHQ) May 30, 2023

Трансфер Зинченко привел к маргинализации Кирана Тирни. Ожидается, что шотландский фулбек покинет “Арсенал” летом.

Сезон Зинченко не был безупречным. Когда “Арсеналу” приходилось долгое время защищаться на своей половине поля, позиция украинца казалась наиболее уязвимой. Дуэли один в один остаются его слабым качеством. Иногда Артета вовремя менял его на Тирни, иногда опаздывал с этой заменой, как в матче с “Ливерпулем”. Однако никто не сомневается в том, что Зинченко приносит больше пользы, чем вреда команде, и его место в старте в следующем сезоне не будет под вопросом.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine