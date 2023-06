Хороший, плохой, невзрачный. Итоги сезона для украинских легионеров в АПЛ

Контракт Михаила Мудрика с “Челси” действует до лета 2031 года. Забарный подписан “Борнмутом” на ближайшие пять лет, Миколенко и Зинченко – до 2026 года. Украинское присутствие в АПЛ не должно уменьшится, наоборот – возможно, в ближайшем будущем больше шансов в “Брентфорде” будет получать Егор Ярмолюк.

Тем не менее, долгосрочность контрактов – единственное, что объединяет всех украинских легионеров в АПЛ. Александр Зинченко, хоть и сменил клуб, но вновь оказался в эпицентре чемпионской гонки и был одним из самых обсуждаемых игроков лиги. Как впрочем и Михаил Мудрик, правда с негативной стороны. Экс-вингер “Шахтера” стал одним из символов хаотической и бездумной трансферной политики “Челси”. Виталий Миколенко и Илья Забарный не так заметны на общенациональном уровне. Миколенко остается безальтернативным игроком на своей позиции в “Эвертоне”, что, наверное, не хорошо ни для него, ни клуба. Илья Забарный получил игровое время только в трех последних турах. Но его перспективы выглядят довольно обнадеживающие.

Количество сыгранных минут: 299 (24-й показатель в клубе)

Матчи в старте: 3 (в АПЛ)

Забарный был одним из пяти зимних новичков “Борнмута”. Амбициозная трансферная кампания была проведена после перехода клуба в руки американского бизнесмена Билла Фоули. “Я хочу, чтобы "Борнмут" играл в Европе. Наша цель состоит в том, чтобы не переживать о вылете, мы хотим подняться в турнирной таблице. Для этого нужно усилить нашу команду, улучшить стадион, базу и инфраструктуру. Мы хотим, чтобы наш клуб стал привлекательным для футболистов”, – сказал Фоули в интервью The Athletic.

История спасения “Борнмута” стала одним из самых недооцененных сюжетов лиги. После трех поражений в стартовых четырех турах с общим счетом 16:0 многие прочили вылет “Борнмуту”, в том числе и его главный на тот момент тренер Скотт Паркер, который прямо говорил, что с этим составом спастись практически невозможно. После поражения 0:9 от “Ливерпуля” Паркер был уволен, и его место занял неопытный Гари О’Нил. 40-летний тренер в итоге сделал невозможное – “Борнмут” набрал 39 очков за несколько туров до финиша и спокойно закончил чемпионат.

Забарный присоединился к "Борнмуту" с травмой, а после своего восстановления оставался в запасе. О’Нила можно понять. Никто в разгар борьбы за выживание не будет наигрывать в основе 20-летнего новичка из другой лиги, тем более на такой ответственной позиции. Однако как только “Борнмут” решил все вопросы, Забарный получил место в старте. Украинец провел три матча, и в целом оставил хорошее впечатление. После поражения от “Кристал Пэлас” О’Нил сказал, что игра Забарного была единственным положительным моментом в действиях его команды, а после матча с “Манчестер Юнайтед” пресс-служба “вишенок” подготовила видео с успешными действиями украинца, среди которых были не только выигранные единоборства, но и грамотная работа с мячом.

