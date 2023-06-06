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Кто из известных футболистов играл за Вест Хэм? Квиз
Одному из финалистов Лиги конференций посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 7 июля, пройдет второй в истории финал Лиги конференций. В столице Чехии Праге за трофей будут сражаться итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм".
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Вест Хэма". Будут даны 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Лондона.
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