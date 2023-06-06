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Кто из известных футболистов играл за Вест Хэм? Квиз

Англия
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Одному из финалистов Лиги конференций посвящается

Кто из известных футболистов играл за Вест Хэм? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 7 июля, пройдет второй в истории финал Лиги конференций. В столице Чехии Праге за трофей будут сражаться итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Вест Хэма". Будут даны 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за клуб из Лондона.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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