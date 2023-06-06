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Стала известна сумма, которую Ливерпуль отдаст Брайтону за Макалистера
Соответствует рыночной стоимости
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
"Ливерпуль" заплатит за полузащитника "Брайтона" Алексиса Макалистера 45 миллионов евро. Чемпион мира в составе Аргентины подпишет контракт до лета 2028-го.
"Брайтон" уже разрешил полузащитнику пройти медосмотр в "Ливерпуле". Алексис выбрал именно "красных" после личной встречи с Юргеном Клоппом.
Алексис Макалистер провел в этом сезоне 40 матчей, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 миллиона евро. Со сборной Аргентины Алексис стал чемпионом мира в Катаре в конце 2022-го. Он был основным вместе с полузащитниками Де Паулем и Фернандесом.
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