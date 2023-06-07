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Реал может вернуть себе лучшего бомбардира Лидса

Англия
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Игрок выступал за "Мадрид" с 2009-го по 2010-й

Реал может вернуть себе лучшего бомбардира Лидса

Фото: twitter.com/LUFC

Новина українською

"Реал" может купить нападающего "Лидса" Родриго Морено, сообщает COPE. "Мадриду" лучший бомбардир "белых" обойдется в 3,5 миллиона евро.

"Лидс" в результате минувшего сезона вылетел из АПЛ.

Родриго выступал за молодежную команду "Реала" в сезоне-2009/10. В итоге нападающий перешел в "Бенфику" за 6 миллионов евро. Испанец также поиграл за сборную Испании. Он провел за "фурию роху" 27 поединков и забил 8 голов.

32-летний нападающий провелв прошлом сезоне за "Лидс" 35 матчей, забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи. Он является лучшим бомбардиром "белых" в прошлом сезоне и может сыграть как в центре атаки, так и на фланге.

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В статье: Реал (Мадрид) Родриго Морено Лидс Юнайтед
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Источник:
cope.es

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